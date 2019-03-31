Son dakika.. Antalya seçim sonuçlarında son durum! İşte gelen ilk oy oranları...
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı. İşte Antalya'nın seçim sonuçları ve ilçelerin oy oranları...
Anadolu Ajansı'nın verilerine Antalya'da açılan ilk sandıklarda Millet İttifakı'nın adayı Muhittin Böcek çok az bir fark ile önde gidiyor, Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel ise ikinci sırada görünüyor.
Saat 19.08'da güncellenen sonuçlara göre sandıkların %23.65'i açılmış durumda...
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