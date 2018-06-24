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    Antalya seçim sonuçları açıklanmaya başlandı... İşte Antalya'dan ilk seçim sonuçları

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 17:22 | Son Güncelleme:

    Antalya'da oy sayım işleminin başlamasının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı... İşte Antalya'dan ilk seçim sonuçları...

    Antalya’da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle Barbaros Ortaokulunda sandıklar açılarak, oy sayımına başlandı. Sıraların üzerine konulan ve tek zarf içerisinden çıkan cumhurbaşkanlığı ile milletvekilli oyları ilk olarak ayrıldı, ardından sayıma geçildi.

    Sandık kurullarınca yapılan sayım işleminin ardından oy pusulaları tutanakla Antalya Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna getirilecek.

    SAAT 20.25 İTİBARİYLE İLK SONUÇLAR

    Türkiye 24 Haziran seçim sonuçları için nefeslerini tuttu bekliyor. Saat 20.25 itibariyle, Antalya'dan gelen ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 43.9'unu, Muharrem İnce 37.1'ini, Meral Akşener yüzde 14.8'ini, Selahattin Demirtaş yüzde 3.4'ünü, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.6'sını, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2'sini aldı.

    Ayrıntılar geliyor...

    İL SONUÇLARI: ANTALYA

    Toplam Sandık : 5.008

    Toplam Seçmen : 1.681.336

    Açılan Sandık : 3.103

    Açılan Sandık Oranı : % 62

    Kullanılan Oy : 271.235

    Geçerli Oy : 267.063

    Katılım Oranı : % 86,87

    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

    Recep Tayyip Erdoğan : % 43.9 

    Muharrem İnce : % 37,1 

    Meral Akşener : % 14.8

    Selahattin Demirtaş : % 3,4

    Temel Karamollaoğlu : % 0,6

    Doğu Perinçek : % 0,2

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    Etiketler: antalya seçim sonuçları , secim2018 , son dakika , haberler
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