Antalya seçim sonuçları açıklanmaya başlandı... İşte Antalya'dan ilk seçim sonuçları

Antalya’da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle Barbaros Ortaokulunda sandıklar açılarak, oy sayımına başlandı. Sıraların üzerine konulan ve tek zarf içerisinden çıkan cumhurbaşkanlığı ile milletvekilli oyları ilk olarak ayrıldı, ardından sayıma geçildi.
Sandık kurullarınca yapılan sayım işleminin ardından oy pusulaları tutanakla Antalya Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna getirilecek.
SAAT 20.25 İTİBARİYLE İLK SONUÇLAR
Türkiye 24 Haziran seçim sonuçları için nefeslerini tuttu bekliyor. Saat 20.25 itibariyle, Antalya'dan gelen ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 43.9'unu, Muharrem İnce 37.1'ini, Meral Akşener yüzde 14.8'ini, Selahattin Demirtaş yüzde 3.4'ünü, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.6'sını, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2'sini aldı.
Ayrıntılar geliyor...
İL SONUÇLARI: ANTALYA
Toplam Sandık : 5.008
Toplam Seçmen : 1.681.336
Açılan Sandık : 3.103
Açılan Sandık Oranı : % 62
Kullanılan Oy : 271.235
Geçerli Oy : 267.063
Katılım Oranı : % 86,87
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Recep Tayyip Erdoğan : % 43.9
Muharrem İnce : % 37,1
Meral Akşener : % 14.8
Selahattin Demirtaş : % 3,4
Temel Karamollaoğlu : % 0,6
Doğu Perinçek : % 0,2
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