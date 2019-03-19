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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA (DHA)
19.03.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Antalya Körfezi'ni sardılar... 'Görünce yaklaşmayın'

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Antalya Körfezi'ni sardılar... 'Görünce yaklaşmayın'

Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu görülüyor. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görülen türün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen büyük denizanası olduğunu belirterek, "Turizm sezonuna doğru popülasyon azalacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Kızarıklık ve yanık oluşabilir. İnsanlar bunları gördüklerinde onlara yaklaşmasın. Denizanalarının dokunduğu yere tatlı su değdirmeyin, yine deniz suyu ile yıkasınlar" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu olduğunu kaydetti. Şu anda geçiş dönemi olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir süre sonra denizanası popülasyonunun azalacağını vurguladı.

Prof. Dr. Gökoğlu, "Turizm sezonuna doğru popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü bir etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın" diye konuştu.

Antalya Körfezini sardılar... Görünce yaklaşmayın
''HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK''

Şu an görülen türün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen büyük denizanaları olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Beyaz görünürler ve çok büyükleri görülebilir. Yarım metre çapında bireyler görebiliyoruz. İnsanlar bunları gördüklerinde onlara yaklaşmasın. Denizanalarının dokunduğu yere tatlı su değdirmeyin, yine deniz suyu ile yıkasınlar. Tatlı su zehirli baloncukları patlatabilir. Amonyaklı merhemler sürmeliler. Öldürücü etkisi yok. Herhangi bir tehlike yok" dedi.

Antalya Körfezini sardılar... Görünce yaklaşmayın
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, açıktan geçen ana akıntının yörüngesinden çıkan denizanalarının körfez içinde dolandığına dikkati çekti.

Antalya Körfezini sardılar... Görünce yaklaşmayın

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019)
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