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    Antalya kavruluyor... Termometreler 42 dereceyi gösterdi

    İbrahim LALELİ/ANTALYA (DHA)
    04.07.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da sıcak hava, düşük nemin de etkisiyle kavurucu etki gösterdi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte serinlik arayan tatilciler, deniz ve su parklarını tercih etti.

    Turizmin başkenti Antalya’da sıcak hava kendini hissettirdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü önünde yer alan dijital tabeladaki termometre 42 dereceyi gösterdi. Nem oranının yüzde 14 ölçüldüğü kentte, kavurucu sıcaklık etkili oldu. Nem oranının düşük olmasından dolayı sıcak hava kavurucu etki yarattı.

    Serinlik arayanlar ise denizi ve su parklarını tercih etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı da serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Su parkları sabahın erken saatlerinden itibaren turistleri ağırladı. Havuz içinde oturup serinlemeyi tercih eden turistler, yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini sürerek güneşlendi. Anneler çocuklarına tişört giydirerek güneşten korumaya çalıştı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar boşaldı.

    Antalya kavruluyor... Termometreler 42 dereceyi gösterdi

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    Etiketler: hava durumu , son dakika , haberler
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