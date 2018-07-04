Antalya kavruluyor... Termometreler 42 dereceyi gösterdi

Turizmin başkenti Antalya’da sıcak hava kendini hissettirdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü önünde yer alan dijital tabeladaki termometre 42 dereceyi gösterdi. Nem oranının yüzde 14 ölçüldüğü kentte, kavurucu sıcaklık etkili oldu. Nem oranının düşük olmasından dolayı sıcak hava kavurucu etki yarattı.

Serinlik arayanlar ise denizi ve su parklarını tercih etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı da serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Su parkları sabahın erken saatlerinden itibaren turistleri ağırladı. Havuz içinde oturup serinlemeyi tercih eden turistler, yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini sürerek güneşlendi. Anneler çocuklarına tişört giydirerek güneşten korumaya çalıştı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar boşaldı.