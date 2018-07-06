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    Antalya kavruluyor! Gece sıcaklığı bile...

    ANTALYA (İHA)
    06.07.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Antalya’da geçtiğimiz gün başlayan sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kentte, gündüz 42-45 derece arasında hissedilen sıcaklık dün akşam saatlerinde ise 34,3 derece ölçüldü.

    Meteorolojinin geçtiğimiz günlerde Antalya için yaptığı uyarının ardından başlayan sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kentte, öğle saatlerinde 42 ile 45 derece arasında değişen hissedilen sıcaklık, dün akşam 34,3 dereceye kadar ulaştı.

    Bu sıcaklık, aynı gün içerisinde İstanbul’da en yüksek hissedilen 32,6 derecenin üzerinde gerçekleşti. İlerleyen saatlerde 1-2 derecelik düşüşün yaşandığı kentte, nem oranı yüzde 18, deniz suyu sıcaklığı da 27 derece olarak ölçüldü.

    Meteoroloji verilene göre, Antalya’da mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, pazar gününden itibaren 6-7 derece düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

    MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR

    Bu arada Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgenin Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

    Etiketler: YAZ , son dakika , haberler
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