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    Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

    İHA
    28.03.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji, Antalya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya’da akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gece boyunca süreceği öğrenilen yağmurlu havanın, yarın da etkili olması bekleniyor. Antalya’da havanın parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu, akşam ilk saatlerden itibaren, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Antalya'da hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması, rüzgarın ise kuzey, öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Yağışların, gece saatlerinde Antalya'nın merkez, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde kuvvetli, Serik civarları yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Etiketler: Meteoroloji , fırtına , hava durumu , NoMobil , gündem
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