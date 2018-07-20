Antalya Cuma namazı saati! Antalya'da Cuma saat kaçta kılınacak?

Antalya Cuma namazı saati, kentte yaşayan Müslümanların araştırdığı konu oldu. Camilere giderek ibadetlerini gerçekleştirecek olan birçok vatandaş, kentlerindeki Cuma namazı saatleri bilgilerini araştırmaya başladı. İşte, merakla sorgulanan Antalya Cuma namazı saatleri ve diğer illerin namaz vakitleri

Antalya'da Cuma namazı, 13.10'da idrak edilecek. Diğer illerin Cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

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CUMA NAMAZI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DÜŞÜREN MAZERETLER NELERDİR?

Cuma namazının belli şartların gerçekleşmesi halinde farz olduğu konusunda ittifak (icmâ) vardır. Bu şartlar vücûb ve sıhhat şartları olmak üzere ikiye ayrılır. Vücûb şartları cuma ile yükümlü olmak için, sıhhat şartları ise namazın muteber ve geçerli olması için gereklidir. Vücûb şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur.

Bir Müslümanın cuma namazı ile yükümlü olabilmesi için erkek, hür, mukim (dinen yolcu sayılmayan) ve mazeretsiz olması şarttır. Cuma namazı kadına farz olmamakla beraber camiye gidip namaza iştirak ettiği takdirde ayrıca öğle namazını kılması gerekmez. Yolculuk halinde bulunanlara (bk. SEFER) cuma namazı farz değildir, kıldıkları takdirde namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmazlar.

Cuma namazı yükümlülüğünü düşüren mazeretler de şunlardır: Hastalık, hasta bakıcılık, kişiyi bitkin hale getiren yaşlılık, sağlığa zarar verecek ölçüde sıcak veya soğuk, aşırı derecede yağmur ve çamur, mal, can bakımından güvenliğin bulunmaması.

ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar internet üzerinde "abdest nasıl alınır?" sorgusunu yapıyor. Peki abdest nasıl alınır? İşte detaylar...

Abdest almak için ilk olarak kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır ve abdeste "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denir. Ardından eller bileklere kadar üç kere yıkanır. (Ellerde parmak aralarının da temizlendiğine dikkat edilmelidir. Parmakta yüzük varsa çıkarılmalıdır veya yüzüğün altına da su gitmesine dikkat edilmelidir.) Sağ avuç ile ağıza üç kere su alınır ve her defasında ağız iyice çalkalanır ve temizlenir. Daha sonra yine sağ avuç ile buruna üç kere su verilir, sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Alında saçların bittiği yerden, kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her yeri üç kere yıkanır ve temizlenir.

Sağ kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sağ kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Sol kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sol kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Eller tamamen ıslatılır, sağ elin için ve parmaklar başın üzerinde konulur ve bir kere meshedilir. Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir. Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temiz lenir.

Abdest alma işlemi sona erdiğinde, ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur. Not: Kadınlarda ve erkeklerde abdest alma şekli değişmez.