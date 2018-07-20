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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.07.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Antalya Cuma namazı saati! Antalya'da Cuma saat kaçta kılınacak?

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Antalya Cuma namazı saati! Antalya'da Cuma saat kaçta kılınacak?

Antalya Cuma namazı saatleri, turizm cennetinde ikamet eden vatandaşların araştırdığı konu oldu. Kentteki yerliler ya da turistlerin en yakın camide eda edeceği Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği ezan saatiyle birlikte idrak edilmeye başlanacak. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı Antalya Cuma namazı saatleri ve detaylı bilgiler

Antalya Cuma namazı saati, kentte yaşayan Müslümanların araştırdığı konu oldu. Camilere giderek ibadetlerini gerçekleştirecek olan birçok vatandaş, kentlerindeki Cuma namazı saatleri bilgilerini araştırmaya başladı. İşte, merakla sorgulanan Antalya Cuma namazı saatleri ve diğer illerin namaz vakitleri

Antalya'da Cuma namazı, 13.10'da idrak edilecek. Diğer illerin Cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DÜŞÜREN MAZERETLER NELERDİR?

Cuma namazının belli şartların gerçekleşmesi halinde farz olduğu konusunda ittifak (icmâ) vardır. Bu şartlar vücûb ve sıhhat şartları olmak üzere ikiye ayrılır. Vücûb şartları cuma ile yükümlü olmak için, sıhhat şartları ise namazın muteber ve geçerli olması için gereklidir. Vücûb şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur.

Bir Müslümanın cuma namazı ile yükümlü olabilmesi için erkek, hür, mukim (dinen yolcu sayılmayan) ve mazeretsiz olması şarttır. Cuma namazı kadına farz olmamakla beraber camiye gidip namaza iştirak ettiği takdirde ayrıca öğle namazını kılması gerekmez. Yolculuk halinde bulunanlara (bk. SEFER) cuma namazı farz değildir, kıldıkları takdirde namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmazlar. 

Cuma namazı yükümlülüğünü düşüren mazeretler de şunlardır: Hastalık, hasta bakıcılık, kişiyi bitkin hale getiren yaşlılık, sağlığa zarar verecek ölçüde sıcak veya soğuk, aşırı derecede yağmur ve çamur, mal, can bakımından güvenliğin bulunmaması.

ABDEST NASIL ALINIR?
Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar internet üzerinde "abdest nasıl alınır?" sorgusunu yapıyor. Peki abdest nasıl alınır? İşte detaylar...

Abdest almak için ilk olarak kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır ve abdeste "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denir. Ardından eller bileklere kadar üç kere yıkanır. (Ellerde parmak aralarının da temizlendiğine dikkat edilmelidir. Parmakta yüzük varsa çıkarılmalıdır veya yüzüğün altına da su gitmesine dikkat edilmelidir.) Sağ avuç ile ağıza üç kere su alınır ve her defasında ağız iyice çalkalanır ve temizlenir. Daha sonra yine sağ avuç ile buruna üç kere su verilir, sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Alında saçların bittiği yerden, kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her yeri üç kere yıkanır ve temizlenir.
Sağ kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sağ kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Sol kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sol kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Eller tamamen ıslatılır, sağ elin için ve parmaklar başın üzerinde konulur ve bir kere meshedilir. Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir. Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temiz lenir.
Abdest alma işlemi sona erdiğinde, ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur. Not: Kadınlarda ve erkeklerde abdest alma şekli değişmez.

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