Antalya cuma namazı saati | Antalya'da cuma namazı saat kaçta?
Antalya'da yaşayan vatandaşlar cuma namazının yaşadıkları şehirde saat kaçta kılınacağını merak ediyorlar. Antalya cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği vakitler ile açıklandı. Peki Antalya cuma namazı saatleri nedir? İşte Antalya'nın tüm ilçeleri ile birlikte cuma namazı vakitleri
Antalya'da yaşayan vatandaşlar cuma namazı saatlerini merakla takip ediyorlar. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki cuma namazı vakitlerini internette araştırıyor. Peki Antalya'da cuma namazı vakitleri bugün nedir?
İşte Antalya cuma namazı saatleri..
Antalya'da cuma namazı saati 25 Ekim'de 12:46'da kılınacak.
Antalya'in ilçelerindeki namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayın
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