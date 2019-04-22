Antalya Büyükşehir’de ilk genelge ’Sigara içilmemesi gereken alanlar’ oldu
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin ilk genelgesi, personelin ana bina önünde sigara içmemesine yönelik oldu.
Büyükşehir Belediyesi’nin ilk genelgesi yayımlandı. Belediyenin bütün daire başkanlıkları ve müdürlüklerine gönderilen yazıda, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’undaki ilgili maddeler hatırlatılarak, kamu hizmet binalarında tütün ürünlerinin tüketilemeyeceği belirtildi. Genelgede Büyükşehir Belediyemiz ana hizmet binasında, sigara içilmesi için ayrılan alan dışında kalan, özellikle yangın merdivenlerinde ve çıkış kapısının olduğu bölümde personel tarafından sigara içildiği gözlemlenmektedir. İlgili mevzuata riayet edilmesi için personel ve birim amirlerinin gerekli hassasiyeti göstermesi, aksi takdirde gerekli idari ve cezai işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerini rica ederim" ifadelerine yer verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle