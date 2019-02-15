Antakya ‘barış’a koşacak
Binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, 17 Mart’ta barış için bir araya gelecek misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Ali İsmail Korkmaz Vakfı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hatay Barış Koşusu’nda adımlar barış için atılacak. Hatay Barış Koşusu’na katılacaklar, 17 Mart’ta Ali İsmail Korkmaz’ı doğum gününde anacaklar. Hatay Barış Koşusu’nda 10 km’lik parkurun yanı sıra 4 km’lik Halk Koşusu da yer alıyor. Kayıt ve daha detaylı bilgi için: www.bariskosusu.com
Yorumları Göster
Yorumları Gizle