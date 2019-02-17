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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
17.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Anneyi vurdu, çocuklarını yıktı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Anneyi vurdu, çocuklarını yıktı

Kars merkeze bağlı Ağadeve köyündeki evleri yıkılan 4 çocuklu Bayrambey Ailesi, 9 yıl önce Ankara Keçiören’e yerleşti. Geçim sıkıntısı çeken ailede huzursuzluk çıkarken İdris Bayrambey (48), eşi Ayten Bayrambey’e (40) şiddet uygulamaya başladı.

Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle 3 kez polise giderek şikâyetçi olan Ayten Bayrambey, 1 ay önce bu nedenle evi terk etti. Kadın sığınma evine yerleştirilen Bayrambey, dün kalan eşyalarını almak için Kuşçağız Mahallesi’ndeki evine geldi.

Anneyi vurdu, çocuklarını yıktı

HEM CİNAYET HEM İNTİHAR

Eşyalarını toplarken eşiyle tartışmaya başlayan İdris Bayrambey, daha sonra evdeki av tüfeğini alarak çocuklarının önünde eşine ateş etmeye başladı. Ayten Bayrambey, olay yerinde hayatını kaybederken, aynı silahla kendisini vuran İdris Bayrambey de hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın şokunu yaşayan çocuklar ise gözyaşlarına boğuldu. Korkudan titreyen çocukları olay yerine gelen polis ekipleri ile sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin yakınları da acı tablo karşısında isyan ederek sinir krizi geçirdi.

Anneyi vurdu, çocuklarını yıktı

Bayrambey ailesinin, 2010’da Kars merkeze bağlı Ağadeve köyündeki evlerinin yıkılması üzerine, yaptıkları barakada yaşamaları haber konusu olmuş, yaşadıkları dram medyaya yansımıştı. İdris Bayrambey’in Kars’ta iş bulamaması nedeniyle bir süre sonra Ankara’ya göç ettiği öğrenildi.

Anneyi vurdu, çocuklarını yıktı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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