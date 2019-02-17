Anneyi vurdu, çocuklarını yıktı
Kars merkeze bağlı Ağadeve köyündeki evleri yıkılan 4 çocuklu Bayrambey Ailesi, 9 yıl önce Ankara Keçiören’e yerleşti. Geçim sıkıntısı çeken ailede huzursuzluk çıkarken İdris Bayrambey (48), eşi Ayten Bayrambey’e (40) şiddet uygulamaya başladı.
Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle 3 kez polise giderek şikâyetçi olan Ayten Bayrambey, 1 ay önce bu nedenle evi terk etti. Kadın sığınma evine yerleştirilen Bayrambey, dün kalan eşyalarını almak için Kuşçağız Mahallesi’ndeki evine geldi.
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Eşyalarını toplarken eşiyle tartışmaya başlayan İdris Bayrambey, daha sonra evdeki av tüfeğini alarak çocuklarının önünde eşine ateş etmeye başladı. Ayten Bayrambey, olay yerinde hayatını kaybederken, aynı silahla kendisini vuran İdris Bayrambey de hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın şokunu yaşayan çocuklar ise gözyaşlarına boğuldu. Korkudan titreyen çocukları olay yerine gelen polis ekipleri ile sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin yakınları da acı tablo karşısında isyan ederek sinir krizi geçirdi.
Bayrambey ailesinin, 2010’da Kars merkeze bağlı Ağadeve köyündeki evlerinin yıkılması üzerine, yaptıkları barakada yaşamaları haber konusu olmuş, yaşadıkları dram medyaya yansımıştı. İdris Bayrambey’in Kars’ta iş bulamaması nedeniyle bir süre sonra Ankara’ya göç ettiği öğrenildi.
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