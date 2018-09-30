Anneye son görev
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay’ın vefat eden annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı.
Fuat Oktay’ı acılı gününde TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, eski Başbakan Tansu Çiller, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yalnız bırakmadı. Almanya’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Oktay’a telefonla taziyelerini iletti. Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camisi’nde cenaze namazı kılındı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazında helallik alındı, dualar edildi. Oktay, annesinin tabutunu ilk omuzlayan isim oldu. Yıldırım ve Kurtulmuş da tabuta omuz verdi. Şaziye Oktay Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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