Anneye son görev

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.09.2018 - 00:14, Son Güncelleme:

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay’ın vefat eden annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı.

Fuat Oktay’ı acılı gününde TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, eski Başbakan Tansu Çiller, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yalnız bırakmadı. Almanya’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Oktay’a telefonla taziyelerini iletti. Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camisi’nde cenaze namazı kılındı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazında helallik alındı, dualar edildi. Oktay, annesinin tabutunu ilk omuzlayan isim oldu. Yıldırım ve Kurtulmuş da tabuta omuz verdi. Şaziye Oktay Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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