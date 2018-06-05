Anneye bu yapılır mı! Vicdansızlık

Karadeniz Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi. Arkadaşlarının da yardımıyla kefene sarılan Acar, evinin önüne yattı. Oğlunun kefenli halini gören yaşlı annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan şakadan habersiz olan yaşlı kadın, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde annenin “Yavrum Kur’anımız olsun. Evimizde Kur’an okunsun” dediği görüldü. Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu. Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, "Bu kadar yeter" diye cevap verdi.