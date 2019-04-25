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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.04.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti

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Annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti

Adana'da bir kadın annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Hülya Hanay (45), eşinden boşandıktan sonra annesi Saniye Hanay ile yaşamaya başladı. Yaklaşık bir ay önce de anne Hanay, memleketi Konya'nın Ermenek ilçesine gidince genç kadın yalnız yaşamaya başladı. Hülya Hanay'ı sabah saatlerinde annesi telefonla arayarak konuşmaya başladı.

Bir süre konuştuktan sonra Hülya Hanay'ın sesi kesildi ve telefon kapandı. Anne kızını tekrar aradı ancak telefonu açan olmadı. Bunun üzerine anne komşularını arayarak kızıyla telefonda konuşurken birden sesinin kesildiğini bir daha telefonu açmadığını söyleyip eve gitmelerini istedi.

Eve giden komşuları zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine polise haber verilerek bir evden eve taşıma firmasının yük taşıma asansörüyle eve balkondan çıkıldığında talihsiz kadının burada hareketsiz halde yattığı görüldü.

Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri Hanay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polisler de ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Genç kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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