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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
23.08.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Annesinin öldüğünden habersiz... Söyledikleri yürek dağladı

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Annesinin öldüğünden habersiz... Söyledikleri yürek dağladı

Konya'da 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol'u (37) 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (40) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eşini çok sevdiğini ve severek evlendiklerini belirten Erkol'un, "Büyük çocuğumu anneme götürmek için oraya gittim. Eve girdikten sonra tartışmaya başladık. Tuba bana bağırmaya başlayınca kendimi kaybetmişim sonra da bu olay yaşandı" dediği öğrenildi. Annesinin öldüğünden habersiz Müşerref'in (9) ise "Annemsiz uyuyamam ki. Onsuz nasıl yatarım? Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp dışarı kaçmak istedi. Çiftin 9- 13 yaşlarındaki 3 çocuğu babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartmanda defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp olay yerinden kaçtı.

'YARDIM İSTEME, ANNENİZ ÖLDÜ' DEMİŞ

Bekir Erkol'un olay yerinde bıraktığı kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Erkol'un 4 gün önce eşine şiddet uyguladığını ve hakkında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirledi.

Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla eve gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Erkol, emniyete götürülürken basın mensuplarının 'Neden öldürdün? Pişman mısın' sorusuna "Namus için pişman mı olunur?" yanıtını verdi.

'ANNEMSİZ UYUYAMAM Kİ'

Annesinin öldüğünden habersiz olan Müşerref Erkol ise olay sırasında karşı komşuları tarafından kurtarılıp eve alındı. Küçük Müşerref'in çevresindekilere, "Ben annemsiz uyuyamam ki. Ben onsuz nasıl yatarım? Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar" dediği öğrenildi. Babalarının annelerini öldürmesine şahit olan 3 kardeşin, daha sonra annelerinin akrabalarına teslim edildiği belirtildi.

'TUBA BANA BAĞIRINCA KENDİMİ KAYBETTİM'

Emniyette sorgulanan Bekir Erkol'un ifadesinde eşini çok sevdiğini, severek evlendiklerini söylediği belirtildi. Erkol'un sorgusunda "Biz eşimle birbirimizi sevdik. Severek evlendik. En büyük oğlumu anneme götürecektim. Sabah mesai çıkışı eve gittim. Çocuklar yatıyordu. Eve girip bir süre oturdum sonra tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Tuba bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Tartışmamız üzerine çocuklarda uyandı. O bana bağırmaya devam edince bir süre sonra kendimi kaybetmişim. Yanımda bulunan bıçakla Tuba'ya saldırmaya başladım. Tuba dışarı kaçınca ben de peşinden gittim. Tuba yerde kanlar içinde yatıyordu. Ben çocuklarımı alıp olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

EŞİNİN ADINI KOLUNA KAZIMIŞ

Bekir Erkol'un, eşinin ismini de koluna 'Tubam' diye kazıdığı görüldü. Bekir Erkol, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Annesinin öldüğünden habersiz... Söyledikleri yürek dağladı

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