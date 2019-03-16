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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.03.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Annesinin elini hiç bırakmamıştı! Acı haber geldi...

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Annesinin elini hiç bırakmamıştı! Acı haber geldi...

Karaman'da tartıştığı Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan ve olay yerine gelen annesinin "Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç" diyerek gözyaşı döktüğü çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke (31), yaşamını yitirdi.

Olay, geçen çarşamba Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde daha önceden aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan ile konuşurken tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Gülke, bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen Say ve Ceylan, Gülke'yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülke'ye ilk müdahaleyi iş merkezi içerisinde bulunan esnaf yaptı.

'YAVRUM NE OLUR GÖZÜNÜ AÇ'

Bu sırada oğlunun peşinden koşarak iş merkezine giden Nevin Gülke, Şevket Ozan Gülke'yi yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, oğlunun elini tutup, "Yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım'' diyerek ağladı. Şevket Ozan Gülke ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BOYNUNA BIÇAK DAYADI

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Şüphelilerden Say cadde üzerinde gözaltına alınırken, Ceylan kaçmaya başladı. Caddedeki minibüsün altına saklanan Cihat Ceylan, kendi boynuna bıçak dayayarak polise direndi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Şevket Ozan Gülke ise olaydan 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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