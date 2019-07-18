Annesi çöpe atmıştı! Yürekleri sızlatan olay...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnnesi çöpe atmıştı! Yürekleri sızlatan olay...
GeriGündem Annesi çöpe atmıştı! Yürekleri sızlatan olay...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ELAZIĞ (İHA)
18.07.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Annesi çöpe atmıştı! Yürekleri sızlatan olay...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Annesi çöpe atmıştı! Yürekleri sızlatan olay...

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde annesinin evinin banyosunda doğurup çatı katındaki halının altına koyarak ölümüne sebebiyet verip, daha sonra çöpe attığı bebek, 22 gün sonra sahip çıkan olmayınca imamla birlikte 5 kişinin kıldığı cenaze namazı ile toprağa verildi. Bebeğin ismi ise mezarı başına asılan 28157 numarası oldu.

Olay, 22 gün önce ilçeye bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kocası 11 yıl önce vefat eden ve 2 çocuğu bulunan K.O. (36), ilişkiye girdiği bir kişiden hamile kaldı. Hamileliğini gizleyen kadın, evinin banyosunda kendi başına doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun ağlaması üzerine komşuların duymasını istemeyen kadın, çatı katına çıkarak bebeğinin üzerini halılarla kapatıp ölüme terk etti. Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın, ölümüne neden olduğu bebeğin cansız bedenini siyah bir poşete koyarak çöpe attı. Karakoçan Belediyesine bağlı temizlik işleri personelinin çöp bidonunu boşaltmak için geldiğinde siyah poşetteki bebek cesedini fark edip durumu polise bildirmesi ile olay ortaya çıktı. Polis, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yaptığı çalışmada çocuğun annesinin K.O. olduğunu belirleyerek, kadını gözaltına aldı. Kadın kasten öldürme suçundan tutuklanırken, 2 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak çocuk evine yerleştirildi.

MİNİK BEBEK KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda bulunan bebeğe ise hiç kimse sahip çıkmadı. Sahip çıkan olmayınca savcılık kararıyla olaydan 22 gün sonra bebeğin cesedi bugün belediye görevlileri tarafından morgdan alınarak Asri Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta bebek için belediye imamıyla birlikte 5 personelle cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrasında dualar eşliğinde bebek kimsesizler mezarlığına 28157 numarası ile defnedildi.

Annesi çöpe atmıştı Yürekleri sızlatan olay...

Annesi çöpe atmıştı Yürekleri sızlatan olay...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Emniyet Genel Müdürü değişti
3 kardeşin yardım çığlığı duyulmadı... O abiye beraat
Gözler ‘avcı füzeler’de
Türkiye bu olayı konuşmuştu… İstenen ceza belli oldu