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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Annesini vahşice öldüren adamın sözleri şoke etti!

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Annesini vahşice öldüren adamın sözleri şoke etti!

Kayseri’de ’İş bul’ diyen 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren ve tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, "Dünyada iki üç kişiden birisiyim, durum vahim. Beni tahliye edin" dedi.

Geçen yıl 4 Ekim'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı.

Tartışmada H.G. kendisine ’İş bul’ diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

Olay sonrasında H.G. 155’i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155’in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.’yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Sanık H.G.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor geldiği ve raporda cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiği öğrenildi.

SANIK: ARTIK ZAMAN KALMADI

Tutuklu sanık H.G. mahkemeye mektup verdi. Mahkemeye yazılı savunma veren sanık H.G.’nin "Dünyada iki üç kişiden birisiyim, durum vahim. Beni tahliye edin. Artık zaman kalmadı" diye yazdığı öğrenildi.

'BAZI YANLIŞLARINI GÖRDÜM ÖLDÜRDÜM'

Mahkeme başkanının ‘Anneni neden öldürdün’ sorusu üzerine sanık H.G., "Sayın hakimim başkası olsa anlatırdı ama ben anlatmak istemiyorum. Babamı çok sevdiğim için beni kıskanırdı, bazı yanlışlarını gördüm, öldürdüm" diyerek soğukkanlı bir savunma yaptı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.G.’ye ‘üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

 

 

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