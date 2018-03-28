22 gündür kayıp olarak aranırken çalılıklarda cesedi bulunan, Berat (9) ve 6 aylık Kürşat Ayalp’in annesi Gül Gülizar Ayalp için dün Narlı Mahallesi’ndeki cemevinde tören düzenlendi. Törende ailenin bir yakını 6 aylık Kürşat’ı annesinin tabutunun üzerine bıraktı.



Ayalp’in fotoğrafını bağrına basıp gözyaşı döken Sibel Ayalp, gelinini kızı gibi sevdiğini söyleyerek “Kimin parmağı varsa cezasını çeksin. Ciğerimizi dağladılar. Kanatsız kuşumdu o benim” dedi.



Anne Fatma Palta ise ‘Katil Kemal Ayalp’ diyerek bağırdı. Damadına ve sevgilisi Güler Özkaraman’a tepki gösteren acılı anne, “Bu oğlun senden hesap soracak. Annesini soracak, sen vereceksin cevabını” diyerek isyan etti.



Tutuklanan Kemal Ayalp ile sevgilisi Güler Özkaraman ise jandarmadaki sorgularında suçu birbirlerinin üzerlerine attı.