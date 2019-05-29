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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL(DHA)
29.05.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Annesini öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı

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Annesini öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı

ÜMRANİYE'de tartıştığı annesi Arzu Ö.'nün kafasına birden çok kez sopayla vurarak ölümüne sebep olan T.Ö. 'nün (16) 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. T.Ö. olay günü annesiyle kız arkadaşı nedeniyle tartıştığını belirterek "Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm" şeklindeki ifadesi de iddianameye yansıdı.

ANNESİNİN KAFASINA SOPAYLA BİRDEN ÇOK KEZ VURDUĞU BELİRTİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen olay şöyle oldu: T.Ö. (16) babası işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra annesi Arzu Ö. ile yalnız kaldı.

Annesini öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı


Arzu Ö., oğlu T.Ö. ile kız arkadaşı yüzünde aralarında sözlü tartışma çıktı. Anne Arzu Ö. derslerini aksattığı için oğluna kızdı. Buna sinirlenen T.Ö. de ayakkabılığın üzerinde bulunan tahta bir sopayı alarak annesi Arzu Ö.'nün kafa kısmına birden çok kez vurarak ölümüne sebep oldu.

T.Ö. olay yerine giden polise annesine sopayla vurduğunu söyledi, cinayet aleti olan sopaya da el konuldu. 

T.Ö.: ÜZGÜNÜM

Gözaltına alınan T.Ö. ifadesinde annesinin her sabah kendisine kahvaltı hazırladığını, kız arkadaşı olduğunu, bu konuyu açtığında annesinin kendisini eleştirdiğini belirterek, "Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm" dedi.

Daha sonra verdiği ifadesinde ise annesinin sürekli kendisini darp ettiğini, o sabah da annesinin kendisine saldırdığını ve bu seferde nefsi müdafa hakkını kullanarak bir cisimle annesine vurduğunu söyledi.

Savcı hazırladığı iddianamede T.Ö.'nün "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, T.Ö. önümüzdeki günlerde Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Ümraniye'de evinde bıçaklanan kadın öldü
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