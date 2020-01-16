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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 16.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Annesini bir erkekle görmüş

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Annesini bir erkekle görmüş

İstanbul Arnavutköy’- deki ormanlık alanda geçen pazar günü Melahat İsbir’in (40) cesedi bulunmuştu.

Katilin İsbir’in oğlu Batuhan Ü. (21) olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Batuhan Ü. ifadesinde, “Annemin yanında adam vardı. Anneme, ‘Yanındaki kimdi?’ diye sorunca, ‘Bana karışamazsın’ diyerek tokat attı. Öfkeye kapılarak elime geçirdiğim keserle başına vurdum” dedi. Batuhan Ü. ve cesetten kurtulurken yardım eden arkadaşı F.S.G. adliyeye sevk edildi.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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