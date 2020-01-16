Annesini bir erkekle görmüş

Katilin İsbir’in oğlu Batuhan Ü. (21) olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Batuhan Ü. ifadesinde, “Annemin yanında adam vardı. Anneme, ‘Yanındaki kimdi?’ diye sorunca, ‘Bana karışamazsın’ diyerek tokat attı. Öfkeye kapılarak elime geçirdiğim keserle başına vurdum” dedi. Batuhan Ü. ve cesetten kurtulurken yardım eden arkadaşı F.S.G. adliyeye sevk edildi.



