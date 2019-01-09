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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (İHA)
09.01.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Söylediği yalanlar tek tek çürütülünce korkunç olay ortaya çıktı

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Ankara'da 2015 yılında banyoda ölü olarak bulunan ve oğlunun şüphelenmesi ile yapılan otopside boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının katil zanlısı, Ankara Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

15 Aralık 2015 tarihinde Şehriban Tokuştepe, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin banyosunda ölü bulundu. Sağlık görevlileri olay yerine gelerek yaptığı incelemede, Tokuştepe’nin ölümünün normal olduğuna ilişkin rapor düzenledi. Aynı gün Şehriban Tokuştepe, yakınları ve oğulları tarafından defnedildi. Sonrasında annesinin ölümünden şüphelenen büyük oğlu Orhan Pala, üvey kardeşi Batuhan Çobancık ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, annelerinin mezarının açılıp yeniden otopsi yapılmasını talep etti.

KAFASINDAKİ SORU İŞARETLERİ ARTTI

2015 yılında yapılan otopside Tokuştepe’nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Tokuştepe’nin cinayete kurban gittiği anlaşılınca Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Annesinden ayrı yaşayan Batuhan Çobancık, Doğan S. isimli arkadaşının annesinin evine gelip gitmesinden ve olay günü evde bulunmasından şüphelendi. Sonrasında Doğan S.'nin psikolojik sorunlar yaşaması ve ortak arkadaşlarından uyku hapı istemesi de Çobancık’ın kafasındaki soru işaretlerini arttırdı.

İŞ YERİNDEN HABERSİZ ŞEKİLDE ÇIKIP ÇİLİNGİRLE EVE GİRMİŞ

Cinayet Büro Amirliğinde kurulan özel ekip, yapılan araştırmalar sonucu şüpheli Doğan S.'yi gözaltına aldı. Doğan S.'nin olay günü iş yerinden habersiz bir şekilde çıkıp, Tokuştepe’nin evine çilingirle girdiği ortaya çıktı. Olay günü ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerinin evin kapısının bir parmak genişliğinde açık olduğunu gördüğü ancak Doğan S.'nin Batuhan Çobancık'a polis ekipleriyle birlikte kapının açıldığı yalanını söylediği de belirlendi.

SÖYLEDİĞİ YALANLAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Doğan S.'nin emniyette verdiği ifadelerde söylediği yalanlar tek tek çürütüldü. Ankara metrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Doğan S.'nin olay günü Demetevler metrosuna ait kameralarda görüldüğü tespit edildi. Fakat Doğan S., kameralardaki kişinin kendisine benzeyen başka biri olduğunu iddia etti. Sonrasında ifadesini değiştiren Doğan S., net olmayan görüntülerdeki kişinin kendisi olup olmadığını bilmediğini beyan edince bir yalanı daha ortaya çıktı. Kameralardaki kişinin kendisi olduğu anlaşılınca Doğan S., son çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söylediği yalanlar tek tek çürütülünce korkunç olay ortaya çıktı


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