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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
22.02.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Annesini 40 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Ben yapmadım' dedi

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Annesini 40 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Ben yapmadım' dedi

Konya'da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78) 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkeme kararıyla psikiyatri servisine yatırılan Ömer Tokgöz (55) ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi" diyen Tokgöz'ün tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın cezaevinden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Sanık avukatı ise müvekkiline şizofreni tanısını konulduğunu, bu nedenle cezaevine gönderilmeden hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

Olay, 26 Kasım 2018 tarihinde Selçuklu ilçesindeki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan Ömer Tokgöz, iddiaya göre annesine bıçakla saldırdı. Ardından da üst kattaki komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Ömer Tokgöz gözaltına alındı.

Çocukluk yaşlarda psikolojik sorunları başladığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz, ifadesinde olayı hatırlamadığını belirterek, ''Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum'' dedi.

Adliyeye sevk edilen Tokgöz, mahkeme kararıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı.

'BEN YAPMADIM'

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında dava açılan Ömer Tokgöz, 18 Şubat günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Tedavi gördüğü hastaneden duruşmaya getirilen Tokgöz, savunmasında annesini öldürmediğini ileri sürdü.

Tokgöz, "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi" dedi. 3 kardeşinin şikayetçi olmadığı Tokgöz'ü mahkeme heyeti duruşmada tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Mahkeme heyeti sanığın cezaevinden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Ömer Tokgöz'ün avukatı ise tutuklama talebine itiraz ederek, Tokgöz'e Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde şizofreni tanısını konulduğunu bu nedenle cezaevine gönderilmeden hastaneye sevk edilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

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