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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.07.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Küçük kızın çığlıkları sokağı inletti!

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Gaziantep’te boşanan bir çiftin 6 yaşındaki çocukları icra ve polis memurlarınca alınarak annesine verilmek üzere karakola götürüldü. Babasından ayrılmak istemeyen 6 yaşındaki kız çocuğu gözyaşlarına boğulurken çığlıkları sokağı inletti.

Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi’nde oturan Muhammed Zeki Bozgeyik, 2 yıldır ayrı yaşadığı öğretmen İpek Kıvrım’dan 8 ay önce boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme, çocuğun velayetini baba Muhammed Zeki’ye verdi. Kızı Deniz ile görüşemediği için 3. Aile Mahkemesine dava açan anne, kızının icra yoluyla babasından alınmasını istedi. Bugün Muhammed Zeki Bozgeyik’in oturduğu eve gelen polis ve icra ekipleri, pedagog eşliğinde Deniz’i almak için uzun süre uğraştı.

ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Bütün uğraşlara rağmen ikna olmayan küçük kız, babasından ayrılmak istemedi. Babasının kucağında dışarı çıkan Deniz, kendisi almak için gelen annesine gitmek istemedi. Babasına sarılarak uzun süre gözyaşı döken küçük Deniz'in çığlıkları mahalleyi inletti. Deniz’in çığlıkları yürekleri dağlarken, babası ise polis aracına bindi. Polis ekipleri Deniz’i annesine teslim etmek üzere karakola götürdü.

“BENİM KIZIM MAL DEĞİL”

Kızının icra memurlarıyla alınıp götürülmesine karşı çıkan baba, kızının bir eşya olmadığını belirterek, “Bu kişisel bir ilişki değil çocuğa yapılan kişisel bir işkencedir. Yaklaşık 10 aydır velayeti ben de olan çocuğumu annesi toplam 10 defa gelip görmüyor ama bugün bir aylığına almak için icra kanalıyla, bir mal almak, bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi almak ister gibi hacze geliyor. Ben kesinlikle buna karşıyım. Gelen memurlar ve pedagoglar çocuğumu ikna ederek götürebilirler. Zorla haczedilerek götürülmesine kesinlikle karşıyım. Çocuğumun ağlaya ağlaya sürüklenmesine karşıyım” dedi.

“KIZIM ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN GİTMEK İSTEMİYOR”

Çocuğun annesinin normal zamanda her hafta görüşme hakkı olmasına rağmen görüşmeye gelmediğini ama bir aylığına haciz yoluyla almaya çalıştığını vurgulayan Bozgeyik, “Biz 10 ay önce boşandık ve mahkeme çocuğun velayetini bana verdi. Bu süre zarfında annenin her hafta sonu çocuğu alma ve görme şansı vardı ama bu 10 aylık sürede 10 kez dahi görmeye gelmedi. Evlerimiz arasındaki mesafe çok yakın olmasına rağmen görmeye gelmedi. Zaten çocuğum da geçmişte annesinden şiddet gördüğü için kesinlikle gitmek istemiyor” diye konuştu.

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