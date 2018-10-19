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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
19.10.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Annesi 'yakınım' diyordu. 6 yıl sonra o işadamının babası olduğu ortaya çıktı

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Annesi 'yakınım' diyordu. 6 yıl sonra o işadamının babası olduğu ortaya çıktı

İzmir'de yaşayan Berrin Aşık’ın (47), annesi Rezzan Acül’ün yıllarca kendisine 'yakınım' diyerek tanıttığı iş insanı Halim Bükcüoğlu’na (71) karşı açtığı babalık davası sonuçlandı. Berrin Aşık’ın babalığı inkar eden Bükcüoğlu’na karşı açtığı davada işadamından mahkeme kararıyla ve polis zoruyla alınan DNA testleri için kan ve doku örnekleri alındı. Halim Bükcüoğlu'nun Berrin Aşık'ın babası olduğu kan ve doku örneklerinin uyuşması sonucunda anlaşıldı. İki çocuk annesi Berrin Aşık şimdi babası olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Halim Bükcüoğluna karşı 500 bin TL’lik tazminat davasının karara bağlanmasını bekliyor.

Berrin Aşık’ın annesi Rezzan Acül, seneler önce çalışmak için Almanya’ya gitti; ancak eşi Mehmet Acül Türkiye’de kaldı. Rezzan Acül iddiaya göre, Almanya’da iş insanı Halim Bükcüoğlu’yla aşk yaşadı ve bu ilişkiden 1971 yılında Berrin Aşık dünyaya geldi. Acül, Berrin Aşık’ı Türkiye’ye getirdi ve bebeğin kendisinden olduğunu söylediği kocası Mehmet Acül’ün nüfusuna kaydettirdi. Bir süre sonra biyolojik baba kızını görmek isteyip gelince Rezzan Acül, Halim Bükcüoğlu'nu hem kızına hem de kocasına 'Yakınım' diye tanıttı. Böylece Bükcüoğlu, kızıyla yakınlık kurdu. Yaklaşık 20 yıl önce de Berrin Aşık’a gerçek babasının kendisi olduğunu açıklayan Bükcüoğlu, kütüğüne alabilmesi için kızından babalık davası açmasını istedi. Bunun üzerine Aşık, dava açtı; ancak Bükcüoğlu’nun isteğiyle ve bu kez de gerçek babasının kendisinin olmadığını söylemesi üzerine davayı geri çekti.

MEZAR AÇILDI, ACÜL’ÜN BABASI OLMADIĞI BELİRLENDİ

Kafası karışan Berrin Aşık daha sonra İzmirli avukat Varol Turbay’a danıştı. Aşık, 2012 yılında Halim Bükcüoğlu’na hem babalık hem de babalığı benimsemediği ve kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle 500 bin TL’lik tazminat talebiyle iki ayrı dava açtı. Babalık davasının görüldüğü İzmir 16’ncı Aile Mahkemesi’nin kararıyla 19 yıl önce ölen Mehmet Acül’ün mezarı 2014 yılında açıldı.

MAHKEME KARARIYLA KAN VE DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI

Doku örnekleri alınan Acül’ün Berrin Aşık’ın gerçek babası olmadığı anlaşıldı. Bu kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme heyeti, yaklaşık 1 sene önce Halim Bükcüoğlu’dan kan ve doku örneği alınıp DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak Bükcüoğlu 8 ay boyunca örnek vermedi. Mahkeme tarafından Bükcüoğlu hakkında yakalama ve zorla getirme kararı çıkarıldı. Bükcüoğlu, geçen mayıs ayında İstanbul’da polis ekiplerince yakalanıp Kartal Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bükcüoğlu’dan kan ve doku örnekleri alındı.

MAHKEME AŞIK’I HAKLI BULDU

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinin sonuçlarına göre, Halim Bükcüoğlu’nun, Berrin Aşık’ın yüzde 99,99 biyolojik babası olduğu belirlendi. DNA testinin sonucunun bildirilmesinin ardından yapılan son duruşmada hakim, Bükçüoğlu’nun Aşık’ın babası olduğuna karar verdi.

SIRADA TAZMİNAT DAVASI VAR

Berrin Aşık, şimdi İzmir 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL tazminat istemiyle açtığı ve duruşması 25 Aralık’ta yapılacak olan davanın sonucunu beklemeye başladı. Senelerdir birçok işte çalıştığını ve yoksulluk çektiğini belirten Berrin Aşık, "Ben inanmadığım bir davayı zaten açmazdım. 2 çocuğumla birlikte çok zor günler yaşadım, sonunda babam olduğu kesinleşti" dedi.

 

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