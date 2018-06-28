Annesi ve ablasını 4 gün rehin tuttu

Olay, kardeşini ikna edemeyeceğini anlayan Şahsane G.’nin eşinin polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan Caner Ş., iddiaya göre eşinin evi terk etmesi sonucu bunalıma girdi. Caner Ş., geçtiğimiz pazartesi günü kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Ş. (79) ve ablası Şahsene G.’yi (51) evinde pompalı tüfek ile rehin aldı.



Şahsene G., cep telefonu ile aradığı eşi Mehmet G.’ye bilgi verdi, o da polise ihbarda bulundu. Çevrede önlem alan polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Uzman da Caner Ş. ile kapı arkasından görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonucu ikna olan Caner Ş., gözaltına alınıp Alper Uzman’ın makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



