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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BURSA (İHA)
04.01.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Annesi şok oldu! Küçük oğlu acı içinde yere savruldu...

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Annesi şok oldu! Küçük oğlu acı içinde yere savruldu...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesinin gözü önünde yaşanan trafik kazasında oğluna araba çarptığını gören anne ise gözyaşlarına boğuldu. 

Alınan bilgiye göre, kaza saat 10.30 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu Turist yolu Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirlenen Talha Al Abdalla (13) isimli bir çocuk annesi ve diğer aile fertleriyle birlikte Kaynarca Caddesi karşısında ana yoldan karşıya geçmek istedi. Orta refüjden aniden yola fırladığı iddia edilen çocuğa bu esnada Yalova istikametinden gelen Semih Y. idaresindeki 16 VV 939 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan çocuk yaralandı. Yaralı Suriyeli çocuğa ilk müdahale çevreden gelen vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Taha Al Abdalla burada tedavi altına alındı. Oğluna gözlerinin önünde otomobil çarpan Suriyeli anne ise uzun süre gözyaşı döktü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

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