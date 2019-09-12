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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Annesi sesleri duyunca yardıma koştu... Erzurum'da feci olay!

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Erzurum'da, mutfaktaki ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesiyle 2 yaşındaki Yunus Emre'nin başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

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  • Üzerine kaynar su dökülen minik Yunus Emre iyileşeceği günü bekliyor
  • Üzerine kaynar su dökülen minik Yunus Emre iyileşeceği günü bekliyor
  • Üzerine kaynar su dökülen minik Yunus Emre iyileşeceği günü bekliyor
  • Üzerine kaynar su dökülen minik Yunus Emre iyileşeceği günü bekliyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Köprüköy ilçesinin Ağçasar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre'nin annesi İstek Kaya, bir süre önce evindeki mutfakta çay yapmak için su kaynattığı ısıtıcıyı masanın kenarına bıraktı. Odayı toplamak için mutfaktan ayrılan anne Kaya, 2 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin bağırması üzerine mutfağa koştu ve mutfak masasındaki ısıtıcının içindeki kaynar suyun Yunus Emre'nin üzerine döküldüğünü gördü.

Komşuların yardımıyla Köprüköy Devlet Hastanesi'ne getirilen Yunus Emre Kaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Isıtıcıdaki kaynar suyun dökülmesiyle başı, kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinde birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşan Kaya'nın tedavisi sürüyor. 

Anne İstek Kaya, AA muhabirine, iyileşmesini bekledikleri oğlunun bu durumuna çok üzüldüğünü belirterek "Çay yapmak için ısıtıcıya su koymuştum. Mutfaktan dışarı çıktığımda çocuğumun bağırmasını duydum. Sonra yandığını görünce hemen soğuk suya tuttum. Arabayla hastaneye gittik, oradan da ambulansla Erzurum'a getirdiler. Yoğun bakımda tedavimiz sürüyor." dedi. 

Anne Kaya, oğlunun yüzü, kolları, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu ifade ederek bir anlık boşluktan çocuğunun yandığını dile getirdi.

Annelere seslenen Kaya, "Bizim canımız yandı başka anne ve çocukların canı yanmasın, anneler lütfen dikkat etsin. Çocuklarınızı hiç yalnız bırakmayın. Hastanedeki doktor, hemşire ve personelden çok memnunuz. Burada hizmet çok güzel. Allah bu imkanları sağlayanlardan razı olsun." diye konuştu.

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