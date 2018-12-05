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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/DHA
05.12.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Annesi oğlunun başına gelen iğrenç olayı bu sözlerle anlattı!

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Annesi oğlunun başına gelen iğrenç olayı bu sözlerle anlattı!

ERZURUM'da yanında çalıştırdığı çırağına istismarda bulunduğu iddiasıyla berber K.D.'nin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. K.D.'den (33) şikâyetçi olan S.K.'nın (12) annesi A.D., "Geceleri oğlumun üzerini örttüğümde 'K. abi beni bırak' diye feryat ediyor" dedi.

Olay, 2 Ağustos 2018'de, merkez Aziziye ilçesindeki bir berber dükkânında meydana geldi. Polise başvuran anne A.D., oğlunun patronunun istismarına uğradığını ileri sürdü. Cinsel içerikli videolar izletip, S.K.'ya istismarda bulunduğu iddia edilen K.D., gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen K.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk celsede tutuklu K.D., mağdur çocuk S.K. ve annesi A.D. ile avukatlar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen K.D., S.K.'nın işe geç geldiğini, müşterinin üzerine saç kıllarını döktüğü için kendisine bağırdığını bu yüzden kendisine iftira attığını öne sürdü. Öğlen yemeğinden döndüğünde ustasının kendisini yanına çağırdığını söyleyen S.K. ise, "Yanına oturduktan sonra göğüs, bacak ve kalça kısmıma dokundu. 'Abi ne yapıyorsun?' diye tepki gösterince 'Bir müşteri geldiğinde usta çırağız, sonrasında arkadaşız' dedi. Cep telefonunu vererek cinsel organımın fotoğrafını çekmemi istedi. Kabul etmeyince 'ben sana küstüm' diye konuştu. Daha sonra cep telefonundan bana porno video izletti" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, S.K'ye olay yeri inceleme fotoğraflarında iş yerinin görülebilecek konumda olduğunu, cinsel istismar eylemlerinin birisi tarafından görülüp görülemeyeceğini, istismara uğradıktan sonra neden çalışmaya devam ettiğini sordu. Başkanın sorularına cevap veren S.K., K.D.'nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle korktuğu için akşama kadar çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

K.D.'den şikâyetçi olan anne A.D. de oğlunun saat 20.00 sıralarında işten döndüğünü ve başından geçenleri kendisine anlattığını ifade etti. A.D., "Oğlum eve geldiğinde rengi bembeyaz olmuştu. 'K. abi bana pis pis hareketler yaptı' dedi. Ben daha sonra 155'i arayarak çocuğumun cinsel istismara uğradığını söyledim. Çocuğum zaten 3 gün orada çalıştı. Geceleri üzerini örttüğümde 'K. abi beni bırak' diye feryat ediyor, şikâyetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, K.D.'nin telefonunda inceleme yapılması ve olay günü cep telefonundan cinsel içerikli videoların izlenip izlenmediğinin araştırılmasını istedi. K.D.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme heyeti adli kontrol kararı ile tahliyesini kararlaştırdı.

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