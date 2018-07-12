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    Annesi konuştu: Canımızı yaktı şimdi bedelini ödeyecek

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 14:34 | Son Güncelleme:

    Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Oktar Babuna ile kardeşi Tuğba Babuna da vardı. Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna operasyonun ardından konuştu: Adnan Oktar canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek.

    Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'a konuşan Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna, "Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200’e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlarla uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek" dedi. 

    İLİKLERİ YOK ETTİ

    Oktar Babuna kanser olduğunu söyleyerek, Adnan Oktar ile ilik kampanyası yapmış 160 bin kişinin ilik örneğini ABD’ye kaçırmıştı.

    KAÇIYORDU

    Oktar Babuna’nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna ve 2 kadın, Ankara’da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

    O KIZLAR ÇİFTE SİLAHLA GEZİYOR

    Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan kedicik Ceylan Özgül, “7, 10, 14 ve 17 yaşında kızlar burada tacize uğruyor. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var. Halk, bu konular açıldıkça hangi pisliklerden kurtulduğunu daha iyi anlayacaklar” diyerek “vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyor. Türkiye ortaya çıkanlarla daha çok şaşıracak” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: oktay babuna , operasyon
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