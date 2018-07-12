Annesi konuştu: Canımızı yaktı şimdi bedelini ödeyecek

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'a konuşan Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna, "Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200’e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlarla uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek" dedi.

İLİKLERİ YOK ETTİ

Oktar Babuna kanser olduğunu söyleyerek, Adnan Oktar ile ilik kampanyası yapmış 160 bin kişinin ilik örneğini ABD’ye kaçırmıştı.

KAÇIYORDU

Oktar Babuna’nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna ve 2 kadın, Ankara’da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

O KIZLAR ÇİFTE SİLAHLA GEZİYOR

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan kedicik Ceylan Özgül, “7, 10, 14 ve 17 yaşında kızlar burada tacize uğruyor. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var. Halk, bu konular açıldıkça hangi pisliklerden kurtulduğunu daha iyi anlayacaklar” diyerek “vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyor. Türkiye ortaya çıkanlarla daha çok şaşıracak” ifadelerini kullandı.

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