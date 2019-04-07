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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
07.04.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Annesi böyle teselli etti: 'Gittiyse gitsin, kızım'

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Annesi böyle teselli etti: 'Gittiyse gitsin, kızım'

ANTALYA'da, apartmanın ikinci katında çıkan yangın sonrasında eşyaların yandığını ağlayarak anlatan Nihal T.'yi (17), annesi Elif T., "Gittiyse gitsin. Sana bir şey olmasın. Ev senden değerli mi kızım?" diyerek teselli etti.

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  • Evi yanan anne, ağlayan kızını teselli etti
  • Evi yanan anne, ağlayan kızını teselli etti
  • Evi yanan anne, ağlayan kızını teselli etti
  • Evi yanan anne, ağlayan kızını teselli etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3742 Sokak üzerindeki apartmanın ikinci katında, Elif T. ile kızı Nihal T.'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, çelik kapıyı balyozla kırıp, yanan eve müdahale etti. Mutfak ve yatak odasındaki alevleri söndüren itfaiye ekipleri, yangının diğer odalara sıçramasını önledi.

Polisin haber vermesi üzerine gelen Nihal T., evlerinin yanmış halini görünce gözyaşına boğuldu. Nihal T., annesi Elif T.'nin sabah erken saatlerde işe, kendisinin de ders çalışmak için arkadaşının evine gittiğini anlattı. Bir süre sonra gelen Elif T. ise kızına moral vermeye çalıştı. "Evden çıkarken elektrik kesikti. Anne her şey gitti" diyerek ağlamayı sürdüren Nihal T.'ye sarılan Elif T., "Gittiyse gitsin. Sana bir şey olmasın. Ev senden değerli mi kızım?" diyerek teselli etti.

Bu arada, üçüncü katta oturan ve dumandan etkilenen bir ailenin 3 çocuğu ise itfaiyenin balkona uzattığı merdivenin sepetine alınarak kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecek.

 

Antalya'da, apartmanın ikinci katında yangın çıktıÖğle saatlerinde, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3742 Sokak üzerindeki apartmanın ikinci katında, Elif T. ile kızı Nihal T.'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, çelik kapıyı balyozla kırıp, yanan eve müdahale etti. Mutfak ve yatak odasındaki alevleri söndüren itfaiye ekipleri, yangının diğer odalara sıçramasını önledi.
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