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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can PEÇE / DHA
22.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Annesi isyan etmişti... Atakan'dan üzücü haber

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Artvin'in Arhavi ilçesinde zihinsel engelli Atakan Akdemir(19) anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçirdi. Atakan, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken aile, olayda doktor ihmali olduğu iddiasıyla sağlık Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Akdemir, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Akdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Musa Akdemir ile Fatma Akdemir'in zihinsel engelli 3 çocuğundan bir olan Atakan, ağrıyan dişini çektirmek için Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar anne babaya, dişin ancak ameliyatla alınabileceğini söyledi. Akdemir, dün anestezi verilerek uyutuldu ve diş ameliyatla alındı. Ancak Atakan Akdemir iddiaya göre uyanmadı ve fanalaştı. Doktorların müdahale ettiği gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikeyi atlatamayan gencin ailesi, doktor ihmali olduğu gerekçesiyle Sağlık Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

'SADECE DİŞ ÇEKTİRMEYE GELMİŞTİ'

Baba Musa Akdemir, ''Ağrıyan dişi için dün çocuğumun hastaneye yatışını gerçekleştirdik. Saat 12.20’de ameliyata alındı, 3 saat sonra ameliyattan çıktı.Saat 17.30’a kadar ayılmadı. Herhangi bir müdahalede de bulunulmadı.  Narkoz tetikleme yapmış, çocuğun kalbi durmuş. Şu an yoğun bakımda tutuluyor. Doktorlardan şikayetçiyiz" dedi. Oğlunun daha önce de 5 dişinin ameliyatla alındığını anlatan Fatma Akdemir ise "Ameliyattan çıktıktan sonra, çocuğumun yanına gittim. Gözleri kapalı, bitkin halde elini hareket ettirmek istedi. Anlamsız sesler çıkardı. Bizimle kimse ilgilenmedi. Yanlış bir şeyler oldu. Çocuğuma fazla narkoz verildi, diye düşünüyorum. Çocuğum sadece diş çektirmek için geldiği hastanede şu an yaşam mücadelesi veriyor. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hayat bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜNE BAĞLI KALP KRİZİ

Rize İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Atakan Akdemir'in operasyondan 4 saat sonra solunum güçlüğü çekmeye başladığını ve kalp krizi geçirdiğini belirterek, hayati tehlikesi bulunan gencin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Akdemir, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Akdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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