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    Annenin kahrolduğu an... Ayaklarını gördü, kurtaramadı

    DHA
    31.05.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

    Güngören 'de 7. katta bulunan mutfak penceresinden aşağı düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Güvenlik kamerasına yansıyan olay dün öğle saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'de bulunan 8 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Ümit ve Figen Günay çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki Yusuf Günay 7. katta bulunan mutfak penceresi önündeki koltuğa çıktı. Açık olan penceredeki sinekliğe yaslanan çocuk bir anda 7. kattan aşağı düşerek beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü farkeden anne Figen Günay ve ablası büyük bir korkuyla aşağı koştu. Annesinin kucağına aldığı küçük Yusuf o sırada yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayı anlatan apartman görevlisi, "Burada oturuyorduk. Bir an da bir bağırtı duydum, baktım annesiydi. Kucağındaydı. Yoldan geçen sivil araca bindirip götürdüler" diye konuştu.

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Küçük çocuğun beton zemine düştüğü anlar binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çocuk büyük bir hızla beton zemine düşüyor. Yerde hareketsiz yatan çocuğun yanına yaklaşık 1 dakika sonra annesi ve ablası geliyor. Annesi düşen çocuğu kucağına alırken, bu sırada çevredeki vatandaşlarında yardıma geldiği görülüyor.

    ANNESİ GÖRMÜŞ, YETİŞEMEMİŞ

    Yaşanan olayı anlatan babanne Emine "Annesi o sırada yemek yapıyormuş. Çocukta yanındaymış. Kanepeye çıkmış araba sürüyormuş cam kenarında. Cam açık telde kapalıymış, bir bakmış ayaklarını görmüş, yetişememiş" diye konuştu.

    "İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUYOR"

    Acılı baba Ümit Günay ise, "Biz genelde kapalı tutuyorduk. O an dalgınlıkla açık bırakılmış. Annesi de yemek yapıyor o sırada görüyor tutmaya çalışıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Annesi aşağıdan geçen bir araçla Zeytinburnu'nda bir hastaneye yetiştirmiş. Yoğun bakımda 1-2 saat durduktan sonra vefat ediyor." dedi.

    Annenin kahrolduğu an... Ayaklarını gördü, kurtaramadı

     

    Etiketler: balkondan düşen çocuk , güngören , gündem
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