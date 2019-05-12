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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Annenin isyanı: Öcü değil çocuk

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Annenin isyanı: Öcü değil çocuk

18 yıl bekledikten sonra şimdi 4.5 yaşında olan SP’li (serebral palsi-beyin felci) Poyraz’la anne olan Mine Dinç (44), “İnsanlar çok acımasız. Sokağa çıkınca öcü görmüş gibi gözünü dikiyorlar, ‘Ne olmuş’ diye meraktan bakıyorlar. Bazıları da hastalıklıymış gibi kaçıyor. ‘Başınıza gelsin de anlayın’ demiyoruz, gelmesin!” diyor.

POYRAZ BENİM İÇİN CEZA DEĞİL Kİ

Bir anne düşünün... Büyük bir emekle, sabırla gördüğü tedavilerden sonra oğlunu dünyaya getiren. Tam anne olmanın mutluluğunu yaşarken, kucağındaki oğluna beyin felci ve sara tanısı konulan. Ve hatta, “Ancak 2 yıl yaşar” denilen. Mine Dinç, 4.5 yıldır yavrusu için uğraşıyor. Hastane hastane, doktor doktor, merkez merkez Poyraz’ın yaşaması, ilerlemesi, yaşıtlarına yaklaşabilmesi için yılmadan, yorulmadan mücadele ediyor. Dinç’i yoran, yıldıran bu zorluklar değil. Sokağa adım attığı anda karşılaştığı bakışlar, sorular, yargılar. Dinç, “Herkes bizde kendini arıyor. ‘Ne oldu, niye oldu, doktora mı geç gittin?’ soruları bitmiyor. Ama tüm bunların içinde en çok canımı yakan, ‘Ne hatanız vardı ki Allah böyle bir dert verdi?’ diye soranlar. Poyraz benim için ceza değil ki... Yavrum o benim. İnsanlar farklılıklarla alay etmemeli, kabul etmeyi öğrenmeli. Biz sokağa siz halinize şükredin diye ya da hikâye anlatmaya çıkmıyoruz” diyor.

BAKIŞLAR YÜZÜNDEN EVE KAPANDI

Bakışlardan, sorgulardan yıldığı için ilk üç yıl Poyraz’la birlikte eve kapandığını anlatan Dinç, “İnsanlarla yüzyüze gelmek, acıyan gözlerle karşılaşmak istemiyordum. En çok şaşırdığın annelerin davranışları. Poyraz’ın bulaşıcı bir hastalığı varmış gibi, çocuklarını uzak tutmaya çalışmaları. Çocuğum okula gidebilecek, kaynaştırmalı eğitim alabilecek düzeye gelse bile göndermem, çünkü çok üzerler biliyorum” diyor.

Poyraz’ı hiç parka götüremeyen Dinç, “Ben oğlumu çok seviyorum. İyi ki benim oğlum. Çok isterim oğlumu parka götürmeyi. Doğum günü partisi, sünnet düğünü yapmayı bile düşünemiyorum. Çünkü incitici, acıyan bakışlarla oğlumu muhatap etmek istemiyorum. Yakınlarımız bile, çocuklarını ‘Yemeğini yemezsen, yaramazlık yaparsan Poyraz gibi olursun’ diye korkutuyor ve buna dayanamıyorum. İnsanlar rahat etsin diye eve mi kapatalım çocuklarımızı?” diyor. 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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