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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
04.09.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Annenin feryadı yürekleri dağladı: 'Ne yaptın Özlem'

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Antalya'da Özlem Neslihan T. (43), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamını son verdi. Kızının yerde yatan cansız bedenini gören anne Hayriye T., "Ne yaptın Özlem? Ne yaptın güzel Neslihan'ım" diyerek feryat etti.

Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 5'inci katında annesi Hayriye T. ile birlikte yaşayan Özlem Neslihan T., saat 11.00 sıralarında balkondan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Özlem Neslihan T. kanlar içinde kalırken çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özlem Neslihan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, Neslihan T.'nin intihar nedenini araştırırken, sesler üzerine dışarı çıktığında kızının yerde yatan cansız bedeniyle karşılaşan anne Hayriye T. gözyaşlarına boğuldu.

Anne, "Ne yaptın Özlem? Ne yaptın güzel Neslihan'ım" diyerek gözyaşı döktü. Polislerin koluna girerek ayakta tutabildiği anneye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ne yaptın Özlem

Özlem Neslihan T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ne yaptın Özlem

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