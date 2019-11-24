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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Annenin acı feryadı! Ablasına bu notu bırakıp ortalıktan kayboldu

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Annenin acı feryadı! Ablasına bu notu bırakıp ortalıktan kayboldu

Antalya’da 4 gün önce ablasına, “Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak, ortadan kaybolan ve bugün 19 yaşına giren Asena Cankabaktepe’nin gözü yaşlı çaresiz annesi, “Kızım, Asena’m, kara gözlü kuzum. Sen bana hiç kıyamazsın kızım. Ne olursun gör halimi” diyerek kızına seslendi. Kızlarının kayıp olduğu bilgisini polise veren aile, kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Antalya’da 4 gün önce ablasına, “Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak, ortadan kaybolan ve bugün 19 yaşına giren Asena Cankabaktepe’nin gözü yaşlı çaresiz annesi, “Kızım, Asena’m, kara gözlü kuzum. Sen bana hiç kıyamazsın kızım. Ne olursun gör halimi” diyerek kızına seslendi. Kızlarının kayıp olduğu bilgisini polise veren aile, kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Edinilen bilgilere göre olay, 20 Kasım Çarşamba günü Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Asena Cankabaktepe (19) ablası Fatma Akbel’e (22) pazarda satması gereken kıyafetleri götürmek için evden çıktı. Elinde kıyafet dolu hurçla ablasının evine doğru yürüyen Cankabaktepe, ablasının evine varamadan kayboldu.

Cankabaktepe, aynı gün saat 18.22’de ise en büyük ablasına, “Abla anahtar kapının önündeki beyaz ayakkabının içinde. Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak, telefonunu kapattı.

Kendisinden bir daha haber alınmayan Cankabaktepe’nin, kaybolmadan önceki son görüntüleri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Genç kızın ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 4 gündür kızlarından haber alamayan aile, gözü yaşlı şekilde kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Kızı Asena’yla hiçbir problemlerinin olmadığını belirten anne Meral Ünal, ikinci eşi Kadir Ünal’ın oğlu olan üvey kardeşi Orhan Ünal’la (26) kızının sözlü olduğunu söyledi. Kızıyla Çarşamba gününe kadar telefonla iletişim kurduğunu dile getiren anne Ünal, “Beni o gün aradı. Babasına alınması gereken bir ilaç vardı. ‘Anne ben ilacı aldım’ diyerek beni aradı. O gün ablası Fatma Akbel’e kahvaltıya gitti, sonra bize geleceklerdi. Ablasının bizde eşyaları vardı. Kızım ablasının evinden çıkıyor. Ablası da o sırada kahve hazırlıyor. Bizim evden ablasına gidecek olan kıyafetleri alarak çıktı. En son görüntüleri o şekilde” dedi.

Annenin acı feryadı Ablasına bu notu bırakıp ortalıktan kayboldu


“BENDEN 5 DAKİKA AYRILAN BİRİSİ DEĞİLDİR”

Kızının hayatından endişe duyduğunu ifade eden Meral Ünal, “Benim kızım kendi isteğiyle gitmiş olsa bana mutlaka ulaşırdı. Ne eşimden, ne sözlüsünden, ne de benden 5 dakika ayrılan birisi değildir. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. İyi veya kötü bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

Asena’nın arkadaşlarıyla irtibata geçtiğini söyleyen anne Ünal, kızının biri tarafından tehdit mesajları aldığı bilgisine ulaştığını kaydetti.

“YAŞASA BİR ŞEKİLDE BANA ULAŞIR”

Ünal sözlerine şöyle devam etti: “Kızımı biri tehdit ediyormuş. Kızım da o kişiye; ‘ben sözlümü seviyorum’ diyormuş. Arkadaşlarının iddiası bu yönde. Bu kişi, bizim pazara çalışmaya gittiğimizi, kaçta evde olduğumuzu biliyormuş. Kızıma, ‘seni kaçıracağım’ demiş. Bunlar birer iddia. Kızım sözlüsüyle sürekli dışarıya çıkardı. El ele tutuşurlardı. Bugün de benim kızımın doğum günü. Sözlüsü ona sürprizler hazırlıyordu. Yılbaşından sonra düğünümüz vardı. Bilemiyorum. Ben yaşadığından emin değilim. Yaşasa bir şekilde bana ulaşır. 5 dakikaya şu odaya girse, ‘anne neredesin’ der. Babasına da aynı şekilde. Üvey babası gibi görmezdi. Öz babasına söylemediği sözleri, üvey babasına söylerdi. O kadar samimilerdi. Üvey babasıyla hiçbir problemi yoktu, üvey baba değildi. Kızımın yaşadığına gerçekten inanmıyorum. Kaç gün oldu. Gönüllü gitmiş olsa, ‘anne ben şuradayım’ der.”

Annenin acı feryadı Ablasına bu notu bırakıp ortalıktan kayboldu



ACILI ANNEDEN KIZINA MESAJ

‘Kızım, Asena’m, kara gözlü kuzum’ diyerek 19 yaşındaki evladına seslenen gözü yaşlı anne, “Sen bana hiç kıyamazsın kızım. Ne olursun gör halimi. Evimize gel. Evimizi yaktın gittin çocuğum. Kulun kurbanın olayım çık gel evimize. Baban, ‘kızmayacağım’ diyor. Kıyamıyor sana. Ne olursun çık gel. Sana hiç kimse kızmayacak. Bize yerini bildir.

Gel seni kabul edeceğiz. Biz sadece seni istiyoruz” dedi.
Asena Cankabaktepe’nin sözlüsü Orhan Ünal da Asena’yla arasında hiçbir probleminin olmadığını, kaybolmadan bir gün önce beraber dışarıda dolaştıklarını söyledi.

“ONA HEDİYE ALMIŞTIM”

Bugün Asena’nın doğum günü olduğunu ifade eden sözlüsü Ünal, “Ona hediye olarak aynalı bir çerçeve almıştım. Ocak ayından sonra ise biz nişanlanmayı düşünüyorduk. Hayati tehlikesinin olduğunu düşünüyoruz. En azından yaşıyorsa mesaj atsın. Merak içerisindeyiz” diye konuştu.

“ASENA BUNU YAPACAK BİR KIZ DEĞİL”

Asena’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili, mahallede gördüğü kırmızı arabadan şüphelendiğini dile getiren Ünal, “Asena’nın kaybolma saatleriyle kırmızı arabanın mahallede dolaşmasının saatleri aynı. Bu araba kameralara yansıyor. Bu kadar tesadüf olamaz. Bu araçtan şüpheleniyoruz. Asena bunu yapacak bir kız değil” şeklinde konuştu.

“BENİM EVİME KADAR GELİYOR, SONRASI YOK”

Asena’nın kaybolduğu gün evine gelerek, beraber kahvaltı yaptıklarını söyleyen abla Fatma Akbel, daha sonra Asena’nın kendisinin eşyalarını getirmek için evden ayrıldığını belirtti. Akbel, “Benim pazarda satmam gereken eşyalarım vardı, Asena onları getirecekti. Elinde o eşyalar varken görüntüleri var. Benim evime kadar elindeki eşyalarla geliyor, ondan sonrası yok. Aynı zamanda ablama saat 6 sıralarına, ‘Hakkınızı helal edin. Anahtar ayakkabının içerisinde. Yeğenime iyi bakın’ mesajını atıyor. Ondan sonra kendisine ulaşamadık” ifadelerini kullandı.

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