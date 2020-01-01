Annemi TRT Kurdî ekranında görünce dönmeye karar verdim!

AİLEM HİÇ AKLIMDAN ÇIKMADI…

Mekiye Kaya, TRT Kurdî'ye yaptığı açıklamada, 5 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesini, babasını ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını söyledi. Ayrı kaldığı süreçte ailesini ve evini hiç aklından çıkarmadığını ifade eden Kaya, “Zaten kandırıldım, HDP binasına gittim. Beni oradan götürdüler. Doğrudan Suriye’ye geçtim, başka yere gitmedim” dedi. Annesinin eylem yaptığını TRT Kurdi’nin ekranında gördüğünü belirten Kaya, duygularını şöyle dile getirdi:

YA ÖLÜRÜM YA ANNEME KAVUŞURUM

“Annemin eylem yaptığını, oturma eylemi yaptığını gördüm. Ben de fırsat bulunca ya ölürüm ya da aileme kavuşurum dedim. Geldim, aileme kavuştum. Coşkuyla, heyecanla geldim, çok mutlu oldum. Annemin de yüreği rahat etti, benim de. İyi ki aileme döndüm. Her şeyden önce aileme döndüm. Anneme döndüm, babama döndüm, ablama döndüm, kardeşime döndüm. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Yeni doğmuş bir bebek nasılsa öyleyim. İnşallah HDP önünde eylem yapan tüm annelerin çocukları da benim gibi evlerine dönerler. Küçücük çocuklar oralarda perişan oluyor, eve dönmelerini çok isterim”