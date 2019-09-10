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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cennet Göztepe: Annem ölsün istemiyorum

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Cennet Göztepe: Annem ölsün istemiyorum

Şiddet gördüğü eşinden boşanan Merzuka Altunsöğüt (43), daha önce bıçakla yaraladığı için adli kontrol ile serbest bırakılan eski eşi Soner Göztepe’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Altunsöğüt, 2012 yılında şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Soner Göztepe’den ayrılarak kızı Cennet Göztepe (23) ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evine taşınmıştı. 2013 yılında boşanma davası açılmasından kısa süre sonra önünü kestiği Altunsöğüt’ü bıçakla ağır yaraladı. Yakalanan Göztepe, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Boşanma davası ise 2017’de sonuçlanırken Soner Göztepe’nin tehditleri devam etti.

Cennet Göztepe: Annem ölsün istemiyorum
Geçen cuma akşamı evlerinde otururken zilin çalması üzerine camdan bakan Altunsöğüt, eski eşinin kapıda olduğunu görünce açmadı. Babasının su istemesi üzerine yanına giden 15 yaşındaki oğlu, Soner Göztepe’nin bardağı kırması üzerine yaralandı. Oğlunun tedavisi devam ederken sağlık merkezine giden Soner Göztepe cebinden çıkardığı bıçakla önce eski eşini daha sonra engel olmaya çalışan kızını yaraladı. Gözaltına alınan Soner Göztepe çıkarıldığı Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde adli kontrol şartıyla yine serbest bırakıldı.

Ellerinden yaralanan Cennet Göztepe yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak “Annemin ölmesini istemiyorum. Bir gün gelip annemi öldürebilir. Yetkililer annemin ölmesini mi bekliyor”dedi. Hastanede tedavi gören Merzuka Altunsöğüt ise “Beni sokak ortasında bıçakladı. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Şimdi de ölümden döndüm” dedi. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından dün akşam saatlerinde Göztepe yeniden gözaltına alındı.

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