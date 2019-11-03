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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
03.11.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

'Annem baskı yaptı' diyerek ifadesini değiştirdi, erkek arkadaşı beraat etti

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'Annem baskı yaptı' diyerek ifadesini değiştirdi, erkek arkadaşı beraat etti

BURSA'da, Fatma Konu'nun (22) 4'üncü kattaki evin penceresinden düşüp, yaralanması olayına ilişkin hakkında açılan davada 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım (30), beraat etti. Tedavisine evinde devam edilen Fatma Konu, annesinin baskısı nedeniyle Yıldırım’ın kendisini ittiğine dair ifade verdiğini belirterek, "Ben kendim atladım. İbrahim beni aşağıya itmedi" dedi.

Olay, 2 Mart günü merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Konu ile erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fatma Konu, apartmanın 4'üncü katındaki evin penceresinden düştü. Koşarak merdivenlerden inen İbrahim Yıldırım, kanlar içinde yerde yatan Fatma Konu’nun yanına gitti, başında ''Sen ne yaptın, ölme'' diyerek ağlayıp, çevredekilerden yardım istedi. Ağır yaralanan Fatma Konu, çağrılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELLERİNİ HAVADA GÖRDÜM

İbrahim Yıldırım hakkında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Savunmasında, "Ben suç işlemedim, olayla alakam yoktur. Olay günü rahatsızdım ve evde dinleniyordum. Sabah 06.45 gibi Fatma eve geldi. Lavaboya gidip üstünü değiştirdi. Kendisi sarhoş olduğu için, ‘çakmak çaksam havaya uçacaksın. Bu halin nedir’ dedim. O da yatak odasına gitti. Ben yatak odasına gitmeden su ve sigara içtim. Yatak odasına gittiğimde ellerini havada gördüm. Ardından bağırmaya başlayarak aşağıya indim. Panik ile ağlıyordum ve 112’yi aradım. Bende kendi aracımla arkasından hastaneye gittim. 3-4 saat başında durdum. Böyle caniliği yapmam" diyen İbrahim Yıldırım, ilk duruşmada tahliye edildi.

İbrahim Yıldırım’ın yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmaya sanık İbrahim Yıldırım ile Fatma Konu katılmazken, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti üyesi hakim Saide Selin Madenci, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Fatma Konu’nun ifadesini rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayacağı için evinde aldı. Konu ifadesinde, "Biz sanık ile aynı evde kalıyorduk. Olay günü alkol alıp eve geldim. Bu sebeple sanıkla tartışmaya başladık. Daha sonra İbrahim televizyon izlemeye geçti. Aradan 1 saat geçtikten sonra tekrar bana bağırmaya başladı. Üzerimi değiştirip, yatmaya hazırlanırken, camı kapatmaya çalışırken arkamdan gelip beni itti" diyerek önceki ifadesini yineledi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA 'İBRAHİM BENİ İTMEDİ'

Ağlamaya başlayan Fatma Konu ifadesini düzelterek, "Bunların hiçbiri olmadı. Bana, bunları sanık ile arası bozuk olduğu için annem söyletti. Ben o günle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Fakat sanık beni itmemiştir. Sanığın beni ittiğini düşünmüyorum. Bu sebeple şikayetçi değilim" dedi. Fatma Konu'nun ifadesini salonda mahkeme başkanı okudu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Fatma Konu’nun son alınan ifadesinde sanığın kendisini atmadığını, annesinin baskısı üzerine ifade verdiğini belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından İbrahim Yıldırım’ın beraatine karar verdi.

Annem baskı yaptı diyerek ifadesini değiştirdi, erkek arkadaşı beraat etti


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