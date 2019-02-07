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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
07.02.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Annelerini öldüren kız kardeşler yeniden hakim karşısında

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Annelerini öldüren kız kardeşler yeniden hakim karşısında

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, anneleri Gülseren Süngü'yü (39) 24 yerinden bıçaklayarak öldüren iki kız kardeşten 20 yıl ceza alan Şeyda P. (25) ile 10 yıl ceza alan Beyza P. (23), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, bozma kararına uyulup uyulmaması konusunda tarafların beyanlarının tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Aliağa'da 13 Eylül 2013'te Yeni Mahalle 525 Sokak'ta meydana gelen olayda, annelerinden şiddet gördüklerini ve eve gelen erkeklerin karşısında zorla dans ettiklerini ileri süren iki kız kardeş, akşam saatlerinde Gülseren Süngü'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan kız kardeşler hakkında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, abla Şeyda P.'ye 20 yıl, Beyza P.'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay, 5 yıl cezaevinde yatan iki kız kardeşe verilen cezada uygulanan haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği kanaatine varıp, kararı bozdu. Bozma kararının ardından, yeniden yargılama sürecinde Şeyda ile Beyza P.'nin, dava sonuçlanana kadar tahliyesine karar verildi.

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden başlayan davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Şeyda ve Beyza P. kardeşler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı vekili avukat Pınar Melli ile sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada önce Yargıtay'ın bozma kararı okundu. Şeyda ile Beyza P. kardeşler, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Duruşma savcısı da bozma kararına uyulması yolunda mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, davaya katılmayan Gülseren Süngü'nün babası Kasım Sünğü ve annesi Cevriye Süngü'ye, bozma kararına uyup uyulmaması konusundaki beyanlarının sorulması için yazılan talimata cevap verilmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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