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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Annelerine kavuştular

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Annelerine kavuştular

Suudi Arabistan’da çalışan Emre Yılmaz, 26 Temmuz’da Adapazarı’ndaki babaannelerine götürmek için evden çıkardığı 7 yaşındaki ikiz çocuklarını kaçırmıştı. Anne Ceren Yılmaz iki kez yakalama kararı çıkarttı. Baba Yılmaz’ın Muğla’da kaldığı ev tespit edildi. İkizler, annelerine teslim edildi.

SUUDİ Arabistan’da bir lojistik firmasında çalışan Emre Yılmaz (41) 26 Temmuz’da Adapazarı’ndaki babaannelerine götürdüğü 7 yaşındaki ikiz çocuklarıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Savcılığa başvuran anne Ceren Yılmaz, önce çocuklarının velayetini üstüne almış, ardından eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan baba ve ikizleri Muğla’da bir evde buldu. İkizler annelerine teslim edildi.

‘BİZİ RAHATSIZ ETMEYİN’

İstanbul Halkalı’da yaşayan Emre ve Ceren Yılmaz çifti 11 yıldır evliydi.  İkiz çocukları İ.D.Y. ve D.B.Y 2012’de dünyaya gelmişti. 26 Temmuz’da çocuklarını Adapazarı’ndaki babaannelerine götürmek için evden çıkan Emre Yılmaz eşine, “Boşanmak istiyorum. Çocuklar hiç olmadıkları kadar sağlıklı ve mutlu, bizi rahatsız etmeyin” mesajı attı. Ve çocuklarla birlikte ortadan kayboldu. Mesajdan sonra Adapazarı’na giden Ceren Yılmaz burada da büyük bir şok yaşadı. Kayınvalidesi evde yoktu, kocası da oraya hiç gitmemişti. Ceren Yılmaz, eşinin akrabalarına da ulaşamayınca İstanbul’a döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Ceren Yılmaz, çocuklarının geçici velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bir dilekçe veren Yılmaz, eşi Emre Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. İki savcılık da Ceren Yılmaz’ın taleplerini yerinde bularak ikizlerin velayetlerini anneye vererek, Emre Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Annelerine kavuştular

Kararın ardından her yerde aranan Emre Yılmaz, Aydın Söke’de yakalandı. Burada ifadesi alınan Yılmaz, “Eşim çocuklara bakamıyordu. Çocuklarımı kaçırmadım, Adapazarı’nda babaannelerinin yanındalar” dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Yılmaz hakkındaki yakalama kararı da düşmüş oldu. Durumu öğrenen Ceren Yılmaz yine savcılığa başvurarak eşi hakkında ikinci kez yakalama kararı çıkardı. Bu kez Muğla’da olduğu tespit edilen Emre Yılmaz’ın kaldığı eve gece jandarma baskın yaptı.

‘ÇOCUKLARI SADECE KORUMALI GÖREBİLİR’

Annelerine kavuştular

Yapılan aramada ikizler İ.D.Y ve D.B.Y.’nin evde oldukları tespit edildi. Emre Yılmaz ifadesinin ardından serbest bırakılırken ikizler annelerine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan Ceren Yılmaz Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Boşanma davası açtım ama benim boşanma sebebim çocuklarımı kaçırdığı içindir. Başka hiçbir sorunum yoktu. Akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Sağlığını toparlaması gerekiyor. Bundan sonra çocuklarımı sadece tedbirli ve korumalı bir şekilde görebilir. 

Annelerine kavuştular

Hürriyet, babaları tarafından ‘babaannenize gidiyoruz’ denilerek kaçırılan 7 yaşındaki ikizlerin haberini böyle duyurmuştu.

Sürekli polislerden kaçmışlar. Çocuklara, ‘Sakın hasta olmayın, sizi hastaneye götürürsem polis sizi alır yuvaya verir’ demiş. Bu çocuklar beni istiyorsa, hukuk da benden yanaysa Allah’ın izniyle kimse çocuklarımı benden alamaz” dedi. 

 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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