Annelerinden ikizlerini kaçırdı
SUUDİ Arabistan’da bir lojistik firmasında çalışan 41 yaşındaki Emre Yılmaz 26 Temmuz günü, 7 yaşındaki ikiz çocuklarını Adapazarı’ndaki babaannelerine götürmek için yola çıktı.
Ertesi gün karısına, “Boşanmak istiyorum. Çocuklar mutlu, bizi rahatsız etme” diye mesaj attı. Savcılığa başvuran Ceren Yılmaz önce çocuklarının geçici velayetini üstüne aldı. Önceki gün de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Ceren Yılmaz, eşinin çocuklarını kaçırdığını ve çocukların geçici velayetinin kendisinde olduğunu belirterek eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını ve telefon sinyalinden yerinin tespit edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Nöbetçi 19. Sulh Ceza Mahkemesi, Emre Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve telefon sinyallerinin incelenerek yerinin tespit edilmesine karar verdi. Gözyaşları içinde çocuklarının bulunmasını istediğini anlatan Ceren Yılmaz, “Hiçbir sorunumuz yoktu. Ben kayınvalidemle 1 senedir görüşmüyorum. 26 Temmuz’da çocukları annesine götürmek istediğini söyledi. Ben de, ‘Tabi ki götür. Ben annenle konuşmuyorum ama çocuklar babaannelerini görsün’ dedim. Ben hazırladım çantalarını ben uğurladım çocuklarımı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle