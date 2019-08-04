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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL  
04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Annelerinden ikizlerini kaçırdı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Annelerinden ikizlerini kaçırdı

SUUDİ Arabistan’da bir lojistik firmasında çalışan 41 yaşındaki Emre Yılmaz 26 Temmuz günü, 7 yaşındaki ikiz çocuklarını Adapazarı’ndaki babaannelerine götürmek için yola çıktı.

Ertesi gün karısına, “Boşanmak istiyorum. Çocuklar mutlu, bizi rahatsız etme” diye mesaj attı. Savcılığa başvuran Ceren Yılmaz önce çocuklarının geçici velayetini üstüne aldı. Önceki gün de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Ceren Yılmaz, eşinin çocuklarını kaçırdığını ve çocukların geçici velayetinin kendisinde olduğunu belirterek eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını ve telefon sinyalinden yerinin tespit edilmesini talep etti.  Talebi değerlendiren Nöbetçi 19. Sulh Ceza Mahkemesi, Emre Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve telefon sinyallerinin incelenerek yerinin tespit edilmesine karar verdi. Gözyaşları içinde çocuklarının bulunmasını istediğini anlatan Ceren Yılmaz, “Hiçbir sorunumuz yoktu. Ben kayınvalidemle 1 senedir görüşmüyorum. 26 Temmuz’da çocukları annesine götürmek istediğini söyledi. Ben de, ‘Tabi ki götür. Ben annenle konuşmuyorum ama çocuklar babaannelerini görsün’ dedim. Ben hazırladım çantalarını ben uğurladım çocuklarımı” dedi.

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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