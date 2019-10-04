‘Anneleri niye görmüyorsunuz’
HDP Diyarbakır Miletvekili Garo Paylan’ın, HDP’li belediyelere kayyum atanmasına yönelik tepkisi TBMM Genel Kurulu’nda tartışma yarattı.
Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışma Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:
Garo Paylan: Yerele yetkileri dağıtmak yerine yerelin yetkilerini daraltmaya ve yerel yönetimlerin itibarını yok etmeye çalışan bir Cumhurbaşkanı var. Bu, demokrasimiz açısından çok büyük bir tehdittir arkadaşlar. 19 Ağustos’ta Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanarak bir kez daha demokrasimize darbe vuruldu.
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez: HDP’nin önündeki annelere de selam var mı?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Burada siz eğer sesinizi çıkarıyorsanız Diyarbakır’da oradaki aileler ne diyor: ‘Benim çocuğumu dağa götüren HDP.’ Siz PKK terör örgütünün acentesi olmuşsunuz, acentesi. O Diyarbakır’daki anneleri niye görmüyorsunuz? Garo Paylan, neden sesini çıkarmıyorsun annelere? Görmüyor musun onları? Hacire Ana’nın evladını kırsala kaçıramadıkları için geri getirmek zorunda kaldılar. Bunlar böyle riyakâr bir siyasi partidir. Dağa kaçırdığınız çocuklar için sesinizi çıkarmayacaksınız ama sizinkiler kumsallarda, plajlarda gezsinler, onlar Kürdistan davası için mücadele edecek öyle mi?
EN FAŞİSTİ GÖRÜRSÜN
HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik: Yalancısınız yalancı. Çözüm kapısıdır çözüm.
Mehmet Muş: Burada bakın, şu parlamento altındaki, Türkiye’de pek çok siyasi parti var, içindeki en faşisti bunlardır.
Habip Eksik: En faşisti sensin.
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu: Vallahi aynaya baksan en faşisti görürsün.
Mehmet Muş: Bunlardan daha faşist bir parti Türkiye’de bulunamamaktadır. Bunun da böyle bilinmesi lazım.
O ANNELER BAŞIMIZIN TACI
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: Şimdi artık yolun sonuna gelmişsiniz, kayyumlar süreciyle birlikte özellikle atadığınız bu kayyumları topluma izah edemeyince bir grup anneyi bizim kapımıza gönderdiniz. Bu yetmedi, iki bakanınız geldi. O anneler başımızın tacıdır. Boynunuzu büktünüz, merdivenlerimizde oturdunuz. O dağ yolunu açan, sürekli orayı açık tutan, gençlerin oraya gitmesini sağlayan sizsiniz; sizin kör siyasetiniz.”
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