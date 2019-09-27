Anneleri ağırladı
CHP’li Muharrem İnce, eşi ve annesi Yalova’daki evinde şehit annelerini ağırladı. Kısa bir süre önce televizyon izlerken Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anneleri gören Zekiye İnce çok etkilenip, oğluna onlar için yemek yapmak istediğini söyledi.
Muharrem İnce Diyarbakır’daki anneleri aradı, fakat eylem yerini bırakmak istemediklerini söylediler. Cumartesi anneleri hiçbir siyasetçinin evine gitmemek gibi bir ilke kararı aldıklarını söyleyerek teklifi reddetti. Soma’da ölen madenci Bilal Malkoç’un annesi Fatma Malkoç, Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak, 15 Temmuz şehidi Kerem Yıldız’ın annesi Asiye Yıldız, okuldaki lavabonun kırılması sonucu ölen 6 yasındaki Efe’nin annesi Nurdan Boz, Çorlu tren kazasında ölen Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, 15 Temmuz’da oğlu Abdullah Olçok ve eşi Erol Olçok şehit olan Nihal Olçok, Kıbrıs şehidi Zeki Alpsoley’in annesi Şükriye Alpsoley ve El Bab şehidi Ali Sezai Yalçın’ın eşi Fatma Yalçın’ın katıldığı yemekte bir de davetsiz misafir vardı. 15 Temmuz’dan sonra tutuklanan erlerden birinin annesi Gülten Arık... 15 Temmuz şehitlerinin annelerinin itirazı üzerine İnce’nin ricasıyla yemekten ayrıldı. Anneler önce yaşadıklarını anlattı, birbirlerinden farklı düşünseler, zaman zaman tartışsalar da de kısa sürede “Acılarımız ortak” noktasına geldiler. Sohbete ‘Hepimizin gözyaşının rengi aynıdır’ diyerek başlayan Muharrem İnce Türkiye’nin kucaklaşması gerektiğinin altını çizdi. “Birbirimize güveniyoruz” diyen anneler sıkıntılarını anlattı, “Biz bir olursak her sorunun altından kalkarız” dedi.
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