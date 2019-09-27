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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek ÖZBEY
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Anneleri ağırladı

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Anneleri ağırladı

CHP’li Muharrem İnce, eşi ve annesi Yalova’daki evinde şehit annelerini ağırladı. Kısa bir süre önce televizyon izlerken Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anneleri gören Zekiye İnce çok etkilenip, oğluna onlar için yemek yapmak istediğini söyledi.

Muharrem İnce Diyarbakır’daki anneleri aradı, fakat eylem yerini bırakmak istemediklerini söylediler. Cumartesi anneleri hiçbir siyasetçinin evine gitmemek gibi bir ilke kararı aldıklarını söyleyerek teklifi reddetti. Soma’da ölen madenci Bilal Malkoç’un annesi Fatma Malkoç, Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak, 15 Temmuz şehidi Kerem Yıldız’ın annesi Asiye Yıldız, okuldaki lavabonun kırılması sonucu ölen 6 yasındaki Efe’nin annesi Nurdan Boz, Çorlu tren kazasında ölen Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, 15 Temmuz’da oğlu Abdullah Olçok ve eşi Erol Olçok şehit olan Nihal Olçok, Kıbrıs şehidi Zeki Alpsoley’in annesi Şükriye Alpsoley ve El Bab şehidi Ali Sezai Yalçın’ın eşi Fatma Yalçın’ın katıldığı yemekte bir de davetsiz misafir vardı. 15 Temmuz’dan sonra tutuklanan erlerden birinin annesi Gülten Arık... 15 Temmuz şehitlerinin annelerinin itirazı üzerine İnce’nin ricasıyla yemekten ayrıldı. Anneler önce yaşadıklarını anlattı, birbirlerinden farklı düşünseler, zaman zaman tartışsalar da de kısa sürede “Acılarımız ortak” noktasına geldiler. Sohbete ‘Hepimizin gözyaşının rengi aynıdır’ diyerek başlayan Muharrem İnce Türkiye’nin kucaklaşması gerektiğinin altını çizdi. “Birbirimize güveniyoruz” diyen anneler sıkıntılarını anlattı, “Biz bir olursak her sorunun altından kalkarız” dedi.

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