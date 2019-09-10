Annelere destek çağrısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnnelere destek çağrısı
GeriGündem Annelere destek çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Annelere destek çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Annelere destek çağrısı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Bir süredir gözü yaşlı analar, babalar Diyarbakır’da bir partinin il binası kapısında dağa kaçırılan evlatlarını almak için nöbet tutuyor. Bunu yapan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Kaçırılan çocukların ailelerine kavuşması için kim ne imkânı, ne gücü varsa seferber etmekten kaçınmamalıdır” dedi. Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

İÇİŞLERİ BAKANI’NA ÇAĞRI

“Bir süredir gözü yaşlı analar, babalar Diyarbakır’da bir partinin il binası kapısında dağa kaçırılan evlatlarını almak için nöbet tutuyor. Bunu yapan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Kaçırılan çocukların ailelerine kavuşması için kim ne imkanı, ne gücü varsa seferber etmekten kaçınmamalıdır. Ama unutulmasın milletin hacet kapısı devletin kapısıdır. Millet başka adreslerin kapısında derdine çare ararsa, devletin güç ve otoritesi sorgulanmaya başlar. Atama İçişleri Bakanı çıkmış, ailelere ‘doğru adresin önündesiniz’ diyor. Eyvah ki ne eyvah. Yani oralarda hacet kapısı devlet değil de bir siyasi parti mi oldu? Sen görevini niye yapmıyorsun? Kimsenin devlet otoritesini küçük düşürme hakkı yoktur.

PARTİNİZDE YÖNETİCİ KALMAZ

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a) İstanbul İl Başkanımızın yıllar önce yaptığı veya yapmadığı sosyal medya paylaşımlarını yargıya talimat vererek suç saydırıyor. 9 yıl 7 ay 20 gün ceza kestiriyor. Yetmiyor bir de şiir okudu diye cezasını ağırlaştırıyor. Şimdi buradan söylüyorum: 7-8 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarına hapis cezası vermeye başlarsanız FETÖ ve PKK örgütlerini övmekten partinizde yönetici kalmaz.

BİR DE ARABA VERİN

Kaç zamandır Fırat’ın doğusunda ABD ile beraber güvenli bölge oluşturulmasından bahsediliyor. Biz güvenli bölgeyi sınırlarımızın teröristlerden arındırılması olarak düşünüyorduk. AK Parti Genel Başkanı’nın ne anladığını ise geçtiğimiz hafta öğrendik. Erdoğan’ın güvenli bölgeden anladığı sınırlarımızda Suriyelilere 250-300 metrekare evlerin inşa edilmesiymiş. Evlerin etrafında 100-150 metrekare bahçe yaparsak şahane olacakmış. Biz de ekleyelim. Bu evlerin yüzme havuzu ve jakuzileri eksik. Yetmez bir de AK Parti belediyelerin ellerindeki ihtiyaç fazlası arabalardan Suriyelilere birer tane hediye edildi mi çok şükür Suriye sorunu kalmaz.

(İçişleri Bakanı Soylu’nun İstanbul ve Ankara’ya kayyım açıklamaları) Televizyon programı için PR yapıyor ama atama da olsa İçişleri Bakanı olduğu için ülkenin gündemini karartıyor. Bu ülkenin gerçek gündemi işsizlik, yoksulluk, pahalılık, mutfaktaki boş tenceredir. Tüm çabalar milletin gerçek sorununu gözden kaçırmak içindir. (Bakan Soylu’nun İmamoğlu’na ‘pejmurde’ demesi) Atama bakanların seçilmiş belediye başkanlarını kamuoyu önünde ipe sapa gelmez konuşmalarla uyarma görevi ne zamandır var merak ediyorum. İstiklal Caddesi’nde pırıl pırıl gencimiz hayatını kaybetti. Bıraksın bu uyarmaları bakan işini yapsın.

OTURUP ANLAŞMASI LAZIM

(Güvenli bölge açıklamaları) Ülkenin güvenlik meselesinden bahsediyoruz. Ülkenin güvenlik meselesi söz konusu olduğu zaman her şeyi yapmak lazım ama önce ülkenin yönetiminde kendi içinde ne olup bittiği konusunda oturup anlaşması lazım. Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki, ‘bu işler böyle yürümez’. Milli Savunma Bakanı ‘her şey takvime göre yürüyor’ diyor. Hangisi doğru, bizim bunları bilmemiz lazım. Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanı aynı sözü söyleyemiyorsa durum cidden vahimdir.”

CEZALANDIRMAZSANIZ ÖNÜNÜ AÇARSINIZ

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumurtalı saldırı) Birilerine sosyal medyadan bir laf söylediğiniz zaman 9 yılı aşıyor alacağınız ceza ama CHP Genel Başkanı’na suikast girişiminde bulunduğunuz zaman ceza almıyorsunuz. Demokrasi bunun neresinde. Bu içine düştüğümüz adalet sistemimizin, idarenin içine düştüğü acz veya kasıtlı davranışı açık seçik gözler önüne seriyor. Cezalandırmazsanız tabii ki bundan sonrakilerin de önünü açıyor olursunuz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Halit'in katilleriyle ilgili kan donduran detay
"Bağışlar mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmiyor"
Erdoğan'dan belediye başkanlarına davet
Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var