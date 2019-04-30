Anneler gününe sayılı günler kaldı | Anneler Günü ne zaman kutlanacak?
Anneler Günü heyecanı için geri sayım başlarken, annesine bu özel günden sürpriz hazırlamak isteyenler de hazırlıklara başladı. Mayıs ayının gelmesi ile beraber, anneler için özel ve anlamlı gün olan Anneler Günü'nün tarihi ile ilgili bilgiler internette sık sık araştırılıyor. Peki, bu sene Anneler Günü hangi ne zaman kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte? İşte, Anneler Günü ile ilgili merak edilen bazı bilgiler.
Evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve onlara derin sevgi besleyen anneler için, Anneler Günü büyük önem taşıyor. Hazırladıkları küçük sürprizlerle annelerini onurlandırmak, sevgilerini göstermek ve onları mutlu etmek isteyen milyonlarca vatandaş 2019 yılı Anneler Günü tarihini merak ediyor. Anneler Günü, tüm dünyada her sene farklı zamanlarda kutlanıyor. Peki, ülkemizde Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, o konu hakkındaki tüm detaylar.
Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
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