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    Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında? Dünyada Anneler Günü

    Hürriyet Haber
    03.05.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Mayıs ayının ilk haftası en çok araştırılan konulardan biri de Anneler Günü 2018 tarihi oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklarına günler öncesinden başlanan Anneler Günü, her koşulda yanımızda olan annelerimizi şımartmak, onlara olan minnettarlığımızı göstermek için bir vesile. Peki dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de ne zaman, mayıs ayının kaçında?

    Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan evrensel bir gün. Anne sevgisi ve anne fedakarlığı teması bu özel günde daha da ön plana çıkıyor. Ülkemizde mayıs ayıyla ile özdeşleşen Anneler Günü, dünyada değişik tarihlerde kutlanır. Bu özel gün, hediyeleşmelerle ve annelerin toplumdaki yerini hatırlatan etkinliklerle geçiyor.

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü’nü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de mayıs ayının ikinci pazar gününe denk gelen Anneler Günü, çoğu Arap ülkesinde bahar ekinoksu olan 21 Mart'ta kutlanır. Anneler Günü 2018 yılında 13 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

    ANNELER GÜNÜ TARİHİ

    Anneler ve annelik kutlamaları, ana tanrıçaları Rhea ve Kibele'nin şerefine festival düzenleyen antik Yunanlılara ve Romalılara kadar dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü'nün kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İç Savaştan önceki yıllarda, Batı Virginia'daki Ann Reeves Jarvis, yerel kadınlara çocuklarına nasıl iyi bakacaklarını öğretmek için Anneler Günü Çalışma Kulüpleri' nin başlamasına yardımcı oldu. Bu kulüpler daha sonra hala iç savaşa bölünmüş olan ülkenin bir bölgesinde birleştirici bir güç haline geldi. 1868'de Jarvis, annelerin uzlaşmayı teşvik etmek için eski Birlik ve Konfederasyon askerleriyle bir araya geldiği “Anneler Dostluk Günü”düzenledi.

    Anneler Günü'ne bir başka aracı, kölelik karşıtı ve elçi Julia Ward Howe oldu. 1870 yılında Howe, "Anneler Günü Bildirgesi" ni yazdı ve annelerin dünya barışını teşvik etmelerini istediklerini belirten bir harekete geçirme çağrısı yaptı. 1873'te Howe, bir “Anneler Günü Barış Günü” için 2 Haziran'da kutlanacaktı.

    Anneler Günü öncüleri arasında 1870'lerde, Albion, Michigan'da yerel bir Anneler Günü'ne ilham veren bir temperance aktivisti olan Juliet Calhoun Blakely yer alıyor. Bu arada Mary Towles Sasseen ve Frank Hering'in ikilisi, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir Anneler Günü düzenledi.

    DÜNYADA ANNELER GÜNÜ

    Anneler Günü'nün sürümleri dünya çapında kutlanırken, gelenekler ülkeye göre değişmektedir. Tayland'da, örneğin, Anneler Günü her zaman ağustos ayında kutlanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anneler Günü, anne ve diğer kadınlara hediye ve çiçek sunarak kutlanmaya devam ediyor ve tüketici harcamaları için en büyük tatillerden biri haline geldi. Aileler ayrıca, anneler yemek pişirme veya diğer ev işleri gibi etkinliklerden bir gün izin vererek kutlarlar. Anneler Günü, zaman zaman politik ya da feminist grupların ortaya çıktığı bir tarih olmuştur. 1968'de Martin Luther King Jr.'ın karısı Coretta Scott King, Anneler Günü'nü, imtiyazlı kadın ve çocukları desteklemek için bir yürüyüş düzenledi. 1970'lerde kadın grupları aynı zamanda tatilin eşit haklara ve çocuk bakımına erişim ihtiyacını vurgulamak için bir zaman olarak kullandılar.

     

     

    Etiketler: anneler günü tarih , SeoHaber , NoMobil , gündem
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