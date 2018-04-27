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    Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında?

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:

    Nisan ayının son günlerinde en çok araştırılan konulardan biri de Anneler Günü’nün 2018 tarihi oldu. Anneleri onurlandıran özel bir gün olan ve tarihi Antik Yunan’a dayanan Anneler Günü’nün zamanı ülkelere göre farklılık gösteriyor. Peki Türkiye’de Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında?

    Anneler Günü için hazırlıklara erkenden başlamak isteyen vatandaşlar tarih araştırması yapıyor. Karşılıksız sevgilerine rağmen annelerini bir gün de olsa şımartmak isteyen vatandaşlar, hediyelerini önceden hazırlamak için “Anneler Günü bu yıl ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor.

    Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, en yaygın kutlama tarihi mayıs ayının ikinci pazar günüdür. Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlayan ülkelerden bazıları. Bu yıl Anneler Günü 13 Mayıs’a denk geliyor.

    ANNELER GÜNÜ TARİHİ

    Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600’lerin İngiltere’sinde “Anneler Pazarı” kutlanırdı.

    Hıristiyanlığın Avrupa’da yaygınlaşmasıyla kutlama biçim değiştirerek “Kilise Ana” kutlamasına dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün “Kilise Ana” olduğuna inanılırdı. Zamanla kilise festivali ile “Anneler Pazarı” kutlamaları karıştı ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular.

    ABD’DE ANNELER GÜNÜ

    ABD’de Anneler Günü ilk defa 1872’de Julia Ward Howe tarafından, barışa adanan bir gün olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston’da Anneler Günü kutlamaları organize etti. Bayan Jarvis ve onu destekleyenler bakanlara, iş adamlarına ve politikacılara, ulusal bir Anneler Günü ilan edilmesi için dilekçeler yazmaya başladılar. 1911’de arzuları gerçekleşti ve Anneler Günü tüm eyaletlerde kutlanır oldu. Başkan Woodrow Wilson, 1914’te resmi bir açıklama ile Anneler Günü’nü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler Günü’nün, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmasına karar verilmiş oldu.

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