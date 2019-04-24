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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Anneler Günü ne zaman kutlanacak? 2019 Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?

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Anneler Günü ne zaman kutlanacak? 2019 Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?

Nisan ayının sonlarına gelinmesi ile beraber, son zamanlarda vatandaşlar da anneler için özel ve anlamlı gün olan Anneler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Annelerine küçük sürprizler yaparak onları sevindirmek isteyenler Anneler Günü için hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Peki, 2019 Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor? Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

Tüm dünyada her sene farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'ne ilişkin bilgiler , ülkemizde de son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Anneler Günü, evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve çocuklarına koşulsuz derin sevgi besleyen anneleri sevindirmek ve onurlandırmak bakımından önem taşıyor. İşte, 2019 Anneler Günü tarihi ile ilgili merak edilenler.

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

 

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