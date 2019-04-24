Anneler Günü ne zaman kutlanacak? 2019 Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?
Nisan ayının sonlarına gelinmesi ile beraber, son zamanlarda vatandaşlar da anneler için özel ve anlamlı gün olan Anneler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Annelerine küçük sürprizler yaparak onları sevindirmek isteyenler Anneler Günü için hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Peki, 2019 Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor? Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
Tüm dünyada her sene farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'ne ilişkin bilgiler , ülkemizde de son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Anneler Günü, evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve çocuklarına koşulsuz derin sevgi besleyen anneleri sevindirmek ve onurlandırmak bakımından önem taşıyor. İşte, 2019 Anneler Günü tarihi ile ilgili merak edilenler.
Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
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