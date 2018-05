Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler Günü sözleri

Anneler Günü bu yıl 13 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Annelerin toplumdaki yerinin ve öneminin hatırlatıldığı bu anlamlı günde zamanın büyük bir bölümü annelere ayrılıyor, hediyeler alınıyor ve anneliği yücelten sözler paylaşılıyor. Özellikle bu özel günü annelerinden uzakta geçirecek olanlar, şimdiden Anneler Günü sözlerini inceleyerek duygularını ifade edebilecek kelimeleri bulmaya çalışıyor. İşte hem hediyesine not olarak eklemek hem de sosyal medyadan paylaşmak veya sms yoluyla iletmek isteyenler için en güzel Anneler Günü sözleri!



ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ



Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem… Anneler Günün kutlu olsun!



Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim… Anneler günün kutlu olsun!



Anneler günün kutlu olsun ANNEM! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun…



Ah, o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.



Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun!



Senin kucağın, senin merhametin, beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim! Anneler Günün kutlu olsun.



Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM ellerinden öperim. Gücüme güç, umuduma umut katan annem Anneler günün kutlu olsun!



Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler Günün kutlu olsun ey aziz kɑdın, annem!..



Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın, en aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun annem!



Her şeye değer senin sonsuz sevgin… Annem annem… Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.



Beni benden çok sevdiğine inandığım seçkin insan, benim güzel annem. Seni çok ama çok seviyorum.



Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.



Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim…

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni çok seviyorum Annem.



Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun.



Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler Günün kutlu olsun Annem.



Sesimi duyan tek insan… Anneler Günün kutlu olsun benim bitanecik anneciğim…



Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle…



Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.



Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler Günün kutlu olsun Anneciğim.



Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum…



Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim…



Dün, bugün ve yarın… Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi… Anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun.



Dünyada hiçbir şeyi seni sevidiğim kadar sevmedim. Anneler Günün kutlu olsun!



Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler Günün kutlu olsun canım annem…



Sen benim koruyucu meleğimsin. Ellerinden öperim anneciğim.



Gücüme güç, umuduma umut katan annem… Anneler Günün kutlu olsun!..



Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.



Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun…



Dünyanın en güzel annesine… Anneler Günün kutlu olsun…



Anneciğime kalpten sevgilerimle…



Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın… Annemsin. Seni çok seviyorum.

Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın… Anneler Günün kutlu olsun.

anneler günü sözleriSen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın… En aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim

coşuyor…